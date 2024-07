A- A+

MUNDO Ismail Haniyeh: assassinato de chefe do Hamas pode ameaçar negociações para um cessar-fogo O principal líder do Hamas, que era essencial para as negociações e a diplomacia de alto risco do grupo, foi morto na capital do Irã

O assassinato de Ismail Haniyeh, um dos líderes mais seniores do Hamas, na capital do Irã ameaça aumentar as tensões no Oriente Médio e pode colocar em risco qualquer perspectiva de avanço nas negociações já estagnadas para parar a guerra em Gaza.

Haniyeh foi morto enquanto estava em Teerã com outros membros seniores do “eixo de resistência” do Irã — que inclui o Hamas em Gaza, o Hezbollah no Líbano e os houthis no Iémen — para participar da inauguração do novo presidente eleito do Irã.

O Hamas e a mídia estatal iraniana atribuíram a morte de Haniyeh, o líder político do grupo militante, a Israel. O exército israelense não comentou sobre o assassinato.





Aqui está o que sabemos:

O assassinato de Ismail Haniyeh ocorre em um momento tenso

Haniyeh foi morto menos de um dia após Israel realizar um ataque separado contra um comandante do Hezbollah em um subúrbio de Beirute, em retaliação a um ataque no fim de semana em uma cidade sob controle israelense que matou 12 crianças e adolescentes.

O assassinato em Teerã deixa Israel enfrentando possíveis respostas tanto do Hamas quanto do Hezbollah pelos ataques aos seus líderes, e do Irã pelo assassinato em seu território.

Antes dos ataques, havia expectativas de que Israel e Hamas estavam perto de um acordo para pausar a guerra em Gaza, que já dura quase 10 meses e deixou dezenas de milhares de mortos, além de uma crise humanitária cada vez mais profunda no enclave.

Haniyeh estava entre os negociadores nas conversações em andamento entre Israel e Hamas, mediadas pelo Egito, Qatar e Estados Unidos, para terminar a guerra em Gaza em troca de reféns capturados no ataque liderado pelo Hamas a Israel.

Assassinato de Ismail Haniyeh pode ameaçar negociações para um cessar-fogo

No final da semana passada, oficiais disseram que estava sendo feito progresso nas negociações de meses entre Israel e Hamas para uma trégua na guerra em Gaza, apesar das lacunas persistentes em várias questões críticas.

A morte de Haniyeh, uma figura chave nas negociações, torna a perspectiva de um acordo ainda mais incerta.

O Qatar, que desempenhou um papel central na mediação das conversas entre Israel e Hamas, condenou o assassinato de Haniyeh, chamando-o de “um crime feio e uma escalada perigosa.” O Ministério das Relações Exteriores do Qatar afirmou em um comunicado na quarta-feira que o assassinato e a “continuação dos ataques israelenses contra civis em Gaza” estavam “levando a região a um estado de caos.”

O Secretário de Defesa dos EUA, Lloyd J. Austin, disse na quarta-feira que o governo dos EUA, que também tem mediado as conversas junto com o Qatar e o Egito, “trabalhará arduamente para garantir que estamos fazendo o que podemos para baixar a temperatura e abordar as questões por meio de meios diplomáticos.”

O local da morte de Ismail Haniyeh, na capital do Irã, é significativo

Haniyeh estava liderando a facção política do Hamas a partir do exílio no Qatar, onde está baseado desde 2017. Israel mantém laços informais com o Qatar e não atacou líderes do Hamas naquele país.

A falha em proteger o líder de um aliado em sua capital é uma grave violação de segurança para o Irã. Haniyeh havia se encontrado com o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, na terça-feira pouco antes de sua morte. Isso também levanta questões sobre a segurança dos principais líderes do Irã e a capacidade de Israel de atacá-los.

Na manhã de quarta-feira, o Irã realizou uma reunião de emergência de seu Conselho Supremo de Segurança Nacional na residência do líder supremo. A televisão estatal iraniana, que reflete a visão do líder supremo e do governo, afirmou que o ataque levaria a retaliações por grupos militantes apoiados pelo Irã na região.

Israel realizou uma série de assassinatos de alto perfil no Irã nos últimos anos, o que gerou alarmes e levou a uma reavaliação da segurança. Irã e Israel têm travado uma guerra encoberta por meio de procuradores e assassinatos direcionados. Em abril, o Irã lançou centenas de mísseis contra Israel após um ataque israelense contra comandantes iranianos na Síria.

