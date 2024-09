A- A+

ORIENTE MÉDIO Israel confirma morte de dois soldados em combates perto da fronteira com o Líbano Anúncio é feito em meio a nova crise na região

Dois soldados israelenses morreram nesta quinta-feira (19) "em combate" perto da fronteira norte do país com o Líbano, palco de confrontos quase diários com a organização islamista Hezbollah, informou o Exército em comunicado.

O major reservista Nael Fwarsy, de 43 anos, e o sargento Tomer Keren, de 20, "caíram em combate" em incidentes separados, disse o comunicado militar.

