EDUCAÇÃO Jaboatão dos Guararapes convoca 128 novos professores Portaria foi publicada no Diário Oficial do município desta terça-feira (10)

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, nomeou 128 novos professores, aprovados no concurso público realizado no ano passado. A portaria foi publicada no Diário Oficial do Município desta terça-feira (10). Esta é a quinta convocação feita pela Prefeitura referente a este concurso. Até o momento, foram nomeados 974 profissionais.

Nesta quarta-feira (11), será publicado no Diário Oficial do Município o edital de convocação com as datas, horários e locais onde os professores deverão apresentar a documentação necessária. A entrega dos documentos ocorrerá nos dias 17 e 18 deste mês e a posse dos professores será realizada em janeiro do próximo ano.

Dos 128 profissionais, 102 são Professores I (Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental - 1º ao 5º anos); 19 Professores II (anos finais - 6º ao 9º anos), além de três professores I (Brailistas) e quatro professores I (Intérprete de Libras).

A secretária municipal de Educação e Esportes, Mônica Andrade, falou da importância desta nova nomeação de professores a implantação de políticas públicas que a gestão municipal tem feito na área de educação.

"Ampliar o quadro de professores é uma das ações para continuar garantindo um ensino de qualidade. Essa nomeação reforça o compromisso da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes com a educação pública de excelência, fortalecendo o sistema educacional e proporcionando o suporte necessário ao desenvolvimento dos estudantes”, explica a gestora.

