Mundo Japão registra quase 40.000 pessoas mortas sozinhas em casa este ano, revela relatório Quase 4.000 pessoas foram descobertas mais de um mês após sua morte; idosos são as principais vítimas do isolamento social

Dados recentes da Agência Nacional de Polícia do Japão apontam que 37.227 pessoas morreram sozinhas em suas casas de janeiro a junho de 2024.

Com idosos a partir de 65 anos sendo os principais afetados, representando mais de 76,1% dos casos.

O Japão tem atualmente a população mais velha do mundo, de acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU) e os números revelaram os impactos da solidão de idosos no país.

Eles totalizaram 28.330 das pessoas encontradas sozinhas e sem vida durante o primeiro semestre.

Ainda de acordo com os dados, mesmo que 39,7% de todos as pessoas que morreram sozinhas em casa tenham sido encontradas em um dia, 3.939 corpos —10% do todo — foram descobertas mais de um mês após sua morte, enquanto 130 passaram despercebidos por um ano antes de serem encontrados.

No início do mês, um filho descobriu que a mãe — dada como desaparecida há mais de 10 anos — estava, na verdade, morta dentro de casa todo esse tempo, mas ele não abria o local.

O caso ocorreu na província de Hyogo, na região de Kansai, no Japão e só foi descoberto após ele contratar uma empresa para limpar a residência "abandonada" pela senhora, com o intuito de vender o espaço.

O maior grupo impactado foi de idosos de 85 anos ou mais que totalizaram 7.498 corpos encontrados dentro de casa, seguido por pessoas de 75 a 79 anos, com 5.920.

Já os indivíduos entre 70 e 74 anos contaram com 5.635 dos corpos.

Estima-se que o número total de domicílios unipessoais tenha atingido 23,3 milhões no mesmo ano e seguindo uma pesquisa do Instituto Nacional Japonês de Pesquisa Populacional e Previdência Social que projeta até 10,8 milhões de idosos morando sozinhos no Japão até 2050, uma nova política pública voltada para lidar com esse isolamento, pode ser criada nos próximos anos.

Pensando nisso, a agência policial dará suas conclusões a um grupo governamental que investiga as mortes sem assistência, de acordo com a rede de TV pública japonesa NHK.

O Japão tenta combater o envelhecimento e o declínio populacional há anos, mas a mudança está se tornando difícil para o país administrar.

Mas o país não é o único a lidar com o desafio demográfico. Alguns vizinhos estão enfrentando problemas semelhantes. Em 2022, a população da China caiu pela primeira vez desde 1961 , enquanto a Coreia do Sul relatou repetidamente a menor taxa de fertilidade do mundo .

