SAÚDE Japoneses são obrigados por lei a rir pelo menos uma vez por dia pelos benefícios à saúde Os moradores de Yamagata foram imbuídos da obrigação de dar risadas com base em um estudo publicado na revista científica Journal of Epidemiology

Em uma região do Japão, a quantidade de risadas que um indivíduo dá por dia é levada muito a sério. Neste mês, a cidade de Yamagata, localizada no norte do país, aprovou uma nova lei em que os cidadãos precisam rir pelo menos uma vez por dia.

Desta forma, os legisladores da cidade também escolheram o oitavo dia do mês como “o dia para os moradores promoverem a saúde por meio do riso" e pediram aos dirigentes de pequenas ou grandes empresas que “desenvolvam um ambiente de trabalho repleto de risos”.

"A portaria não força as pessoas a rir. Ela também enfatiza o respeito pela decisão pessoal de um indivíduo", explicou Kaori Ito, membro do Conselho Municipal de Yamagata e responsável pela criação da nova lei, em resposta a outros políticos que criticaram a decisão.





A inspiração para a legislação foi um estudo realizado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Yamagata, publicado na revista científica Journal of Epidemiology em 2019. Os pesquisadores japoneses descobriram que aqueles que riam pelo menos uma vez por semana tinham menos probabilidade de desenvolver problemas cardiovasculares do que aqueles que davam risada menos de uma vez por mês.

A pesquisa envolveu 17.152 pessoas com a média de 40 anos de idade. Os participantes precisaram preencher um questionário registrando a frequência com que riam e sua saúde foi monitorada ao longo de vários anos. Ficou definido que rir alto equivalia a uma risada; diferente de rir silenciosamente e sorrir.

"A frequência diária de risos representa um fator de risco independente para mortalidade por todas as causas e doenças cardiovasculares na população geral japonesa. (...) Nossas descobertas sugerem que aumentar a frequência do riso pode reduzir o risco de doenças cardiovasculares e aumentar a longevidade", escreveram os autores.

Mas esta ação não é a única no país. A província de Hokkaido declarou o dia 8 de agosto foi designado como o "dia do riso", pois 8/8 em japonês soa como "haha". Já a Prefeitura de Osaka implementou alguns programas para promover a saúde por meio do riso.

