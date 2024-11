Jihadistas e aliados tomam cidade estratégica síria de Saraqeb, diz ONG

A- A+

Jihadistas e facções aliadas tomaram a estratégica cidade síria de Saraqeb das forças do governo nesta sexta-feira (29), enquanto os dois lados lutavam pelo controle do noroeste do país, disse o Observatório Sírio para os Direitos Humanos.

Saraqib está estrategicamente localizada na província de Idlib, e sua tomada é significativa para os jihadistas e seus aliados, pois ajudará a "impedir que o regime avance até Aleppo", a segunda maior cidade da Síria, acrescentou a ONG.

