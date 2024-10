Bocejo, mosca zumbindo na bancada e atraso para apresentar o JN: os pesadelos de Cid Moreira

A- A+

Cid Moreira, que morreu nesta quinta (3), aos 97 anos, sonhava frequentemente que chegava atrasado para apresentar o "Jornal Nacional". Em outro pesadelo recorrente, o texto com as notícias que lia ao vivo desaparecia. As lembranças dos quase 27 anos em que ficou à frente do maior telejornal do país — marca que o fez entrar para o "Guinness", livro dos recordes — permaneceram na memória do jornalista e locutor enquanto ele viveu. O apresentador falou sobre elas em uma de suas últimas entrevistas, dada ao jornal OGLOBO.

"Sonho que estou atrasado para o jornal, que estou lendo notícia, e o texto some. É terrível! Esses atrasos aconteceram. Morava na Barra e, quando chovia, o Jockey enchia de água. Não existia celular. Uma vez, vinha de Petrópolis pela Avenida Brasil toda cheia de água, o trânsito parado. Aí, passou a polícia, e falei 'avisa que estou preso aqui'. Avisaram.", lembrou às gargalhadas.

Moreira lembrou ainda quando bocejou e espantou uma mosca no ar.

"Teve um colega meu que engoliu discretamente, sabia? ( risos ). Eu tinha uma pasta onde levava escova de cabelo e pó para tirar o brilho do rosto. Já estava na bancada quando fui pegar algo na bolsa, no tato. Tinha um aparelho de barba e cortei o dedo. Foi sangue para tudo quanto é lado. Chupava o dedo entre uma notícia e outra", recordou.

Na bancada do JN, Moreira narrou desde a chegada do homem à Lua até a queda do muro de Berlim. Não parou de trabalhar nem quando recebeu a notícia da morte da mãe na bancada do JN. Sua trajetória profissional começou aos 17 anos. O menino que sonhava ser bancário ou contador se tornou locutor de rádio. Na época, desenhava mulheres nuas e vendia para comprar ingresso de filmes de faroeste no cinema. Antes, carregou malas em estação de trem, vendeu frutas e verduras e foi boleiro em clube de tênis.

