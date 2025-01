A- A+

ESTADOS UNIDOS Biden vai proibir novas perfurações de petróleo em extensão das águas do Atlântico e do Pacífico Esforço seria para proteger permanentemente as águas costeiras dos EUA do desenvolvimento de combustíveis fósseis

O presidente Joe Biden deve ordenar a proibição de novos empreendimentos offshore de petróleo e gás em cerca de 625 milhões de acres do território costeiro dos EUA, descartando a venda de direitos de perfuração nas águas do Atlântico e do Pacífico, bem como no leste do Golfo do México.

A medida representa um esforço abrangente para proteger permanentemente as águas costeiras — e as comunidades que delas dependem — do desenvolvimento de combustíveis fósseis e do risco de derramamentos de petróleo.

Ao mesmo tempo, Biden mantém aberta a possibilidade de novos contratos de arrendamento de petróleo e gás natural nas porções central e ocidental do Golfo do México, que têm sido exploradas há décadas e atualmente fornecem cerca de 14% da produção desses combustíveis no país, disseram fontes familiarizadas com o assunto, que pediram anonimato porque a decisão ainda não foi divulgada publicamente.

A decisão de Biden, prevista para ser anunciada na segunda-feira, vai aprimorar ainda mais suas credenciais climáticas, aprofundando seu histórico de conservação e promoção da energia de emissão zero.









A medida se baseia em uma série de ações de última hora da Casa Branca para proteger terras e consagrar proteções ambientais antes da posse do presidente eleito Donald Trump.

Os porta-vozes da Casa Branca não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

Diferentemente de outras ações de Biden para restringir o desenvolvimento de combustíveis fósseis e as emissões de gases de efeito estufa que impulsionam as mudanças climáticas, essa decisão pode ter maior durabilidade, complicando a intenção de Trump de aumentar a produção doméstica de petróleo e gás.

Isso porque a medida planejada por Biden se baseia em uma disposição de 72 anos de uma lei federal que concede aos presidentes amplo poder discricionário para retirar as águas dos EUA de arrendamentos de petróleo sem autorizar explicitamente revogações.

Presidentes de ambos os partidos — incluindo Trump — invocaram o mesmo estatuto para proteger recifes de coral, áreas de alimentação de morsas e outras águas americanas, da Flórida ao Alasca.



Embora presidentes tenham modificado decisões de predecessores para isentar áreas de arrendamentos de petróleo, os tribunais nunca validaram uma reversão completa.

Democratas no Congresso e grupos ambientalistas pressionaram Biden a maximizar as proteções permanentes contra perfurações offshore para salvaguardar comunidades costeiras vulneráveis, proteger ecossistemas marinhos contra derramamentos de petróleo e combater as mudanças climáticas.

Alguns ativistas ambientais ficaram divididos sobre a melhor abordagem, preocupados que uma declaração muito abrangente pudesse comprometer uma ferramenta legal usada para conservar áreas marinhas especiais desde 1953.

Ainda assim, a proclamação planejada é simultaneamente robusta e estratégica — protegendo indefinidamente algumas áreas que políticos republicanos e democratas têm apoiado manter livres de perfurações sem interferir em territórios amplamente ativos no Golfo do México, que são a base da produção de petróleo e gás dos EUA.

A declaração não afetaria perfurações e outras atividades em contratos existentes. Também mantém um caminho aberto para que legisladores republicanos ordenem mais vendas de arrendamentos de petróleo no centro e oeste do Golfo como forma de aumentar a receita que poderia compensar os custos de extensão de cortes de impostos.

Ambientalistas afirmaram que a ação de Biden garante que as empresas de petróleo não poderão explorar reservas no leste do Golfo e no sul do Pacífico, que há muito tempo atraem a indústria.



Acrescentaram que as proteções respondem ao crescente interesse público em limitar perfurações de petróleo no mar.

O presidente estaria entregando uma "vitória épica para os oceanos" e "contribuindo para a tradição bipartidária de proteger nossas costas" ao consagrar as proteções, disse Joseph Gordon, diretor de campanha do grupo ambientalista Oceana.

Advogados da indústria petrolífera argumentaram que a ação planejada limita a força energética dos EUA, mesmo quando o país está à beira de um aumento esperado na demanda por eletricidade em razão de data centers, inteligência artificial e manufatura.

O desenvolvimento de energia offshore alimenta uma longa cadeia de atividades econômicas que se estende para longe do litoral dos EUA, argumentam, e o petróleo e gás extraídos na América geram menos poluição que aquece o planeta em comparação com outros lugares do mundo.

"Os eleitores deixaram claro suas opiniões sobre a importância da energia americana, mas a abordagem equivocada do governo Biden continua a minar a vantagem energética da nossa nação", disse Dustin Meyer, vice-presidente sênior de políticas do Instituto Americano de Petróleo.

Trump poderia ordenar a reversão da ação de Biden, assim como tentou revogar as retiradas do presidente Barack Obama durante seu primeiro mandato. No entanto, a tentativa anterior de Trump foi rejeitada por um tribunal distrital federal em 2019.

Além disso, algumas das águas que Biden está almejando se sobrepõem ao território próximo à Flórida e ao sudeste dos EUA que o próprio Trump retirou temporariamente do arrendamento de petróleo e gás durante as últimas semanas da campanha presidencial de 2020. As retiradas de Trump estão programadas para expirar em 2032.

