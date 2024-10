Jornal Nacional exibe a 1ª aparição de Cid Moreira em 1969 e outros momentos marcantes

A- A+

Em homenagem a Cid Moreira, morto nesta nesta quinta-feira (3) aos 97 anos, a TV Globo contará com a exibição de uma programação especial. Na emissora, o jornalista foi âncora do Jornal Nacional durante 26 anos, se tornando um dos mais longevos âncoras do programa com a sua voz marcante.

No telejornal, serão exibidos registros de momentos marcantes desde a primeira abertura com a presença do comunicador até cenas de descontração dele, que é lembrado por sua postura mais séria à frente da bancada.

No especial da edição desta quinta do Jornal Nacional será exibida a primeira aparição de Cid no programa em 1969, além da participação emocionante na homenagem à Chapecoense.

Um dos momentos mais divertidos da carreira do jornalista também será lembrada: a relação dele com a Jabulani, famosa bola da Copa do Mundo de 2010 que ganhou notoriedade no país a partir da forma peculiar de o apresentador chamá-la.

Mais tarde, o “Conversa com Bial”, que será exibido na madrugada de sexta-feira (4) a partir de 1h40, levará ao ar uma entrevista feita com o comunicador durante a pandemia.

No Globoplay, está disponível para os assinantes o documentário “Boa Noite”, de 2020, dirigido por Clarice Saliby, que traz o dono de uma das vozes mais famosas do Brasil narrando a própria história, abrindo as portas de sua casa.

