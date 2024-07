A- A+

MICROBACTÉRIA Jornalista é infectada por bactéria durante troca de silicone; notícia veio às vésperas do casamento Mariana Martins soube da notícia às vésperas de seu casamento, marcado para daqui 15 dias

A jornalista e ex-apresentadora da Record Goiás e da TV Anhanguera (afiliada Globo), Mariana Martins, publicou um vídeo em suas redes sociais contando que foi diagnosticada com uma infecção hospitalar após fazer um procedimento de troca de prótese de silicone.

Ela afirma que começou a sentir a mama direita mais pesada e um pouco quente. O cirurgião responsável, Luiz Carlos Borba, pensou que pudesse ser um ponto aberto.

Entretanto, após exames, ficou constatado que a apresentadora foi infectada por uma micobactéria.

“O cirurgião plástico que me operou é bastante experiente, graças a Deus, e desconfiou cedo que pudesse haver algo errado, o que possibilitou que eu começasse o tratamento logo”, escreveu ela em suas redes.

“Infecção é algo que ninguém espera, muito menos de uma cirurgia estética que é algo que você escolhe fazer”, disse.

O grupo das micobactérias possui centenas de tipos e variedades. O exame com o resultado sobre o caso de Mariana só sairá em 60 dias, mas ela foi aconselhada, por um infectologista, a iniciar o tratamento com uso de antibióticos, até que se saiba com exatidão qual bactéria ela contraiu.

Além disso, os médicos chegaram à conclusão de que o melhor a se fazer nesta ocasião é retirar a prótese de silicone. A jornalista precisou realizar um novo procedimento para retirar a substância.

“O que aconteceu comigo foi uma contaminação durante a cirurgia. O médico não tem culpa pelo que houve comigo, e tem me dado toda a assistência desde o início. Fiz uma denúncia na Vigilância Sanitária, que apurou que o meu caso não foi o primeiro, nesse mesmo hospital. Outras pacientes também foram contaminadas nesse centro cirúrgico, em anos anteriores”, relatou.

Mariana diz que sofreu dores e incertezas e que seus sentimentos pioram ao se lembrar que não sabe qual é a infecção que está dentro de seu organismo.

Ela ainda revelou que pode demorar para ser curada e que o tratamento pode levar “até um ano e meio tomando antibióticos”.

A notícia surpreendeu a jornalista às vésperas do casamento. Ela está com a cerimônia marcada para daqui a 15 dias

“Espero que providências sejam tomadas para que mais pessoas não passem pelo que eu estou passando. É só isso que eu quero”, disse.

Veja o vídeo publicado pela jornalista

Veja também

ALERTA Inmet emite alerta de vendaval em Pernambuco; ventos podem chegar a 60 km/h