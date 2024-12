Jovem baleada por agentes da PRF na noite de Natal teve melhora clínica, informa novo boletim médico

A- A+

Atingida na cabeça por um disparo durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Rodovia Washington Luís, em Duque de Caxias, a agente comunitária Juliana Leite Rangel, de 26 anos, passou do quadro gravíssimo para grave. Segundo boletim médico, da direção do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), da prefeitura de Duque de Caxias, a jovem teve melhora clínica nas últimas 24 horas, “com drogas vasoativas suspensas e mantendo a estabilidade”.

A direção do HMAPN informa que o quadro dela ainda é delicado, mas já permitindo redução de sedação para avaliação de estímulos neurológicos. Ainda não é possível avaliação completa de nível de consciência e nem avaliar possíveis sequelas.

Juliana foi atingida por um disparo de arma de fogo na lateral do crânio na noite de 24 de dezembro, passou por uma cirurgia de emergência que durou três horas para conter o sangramento e, desde então, está em coma induzido.

A paciente segue internada no CTI da unidade, em ventilação mecânica (entubada) e acompanhada pelo serviço de neurocirurgia, em conjunto com equipe multidisciplinar.

Relembre o caso

Juliana estava em um Fiat Siena prata com quatro parentes, a caminho de uma ceia de Natal em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, quando o veículo foi atingido por disparos feitos por agentes da PRF. Segundo relatos, o carro foi confundido com outro de características semelhantes, supostamente envolvido em um ataque a policiais na mesma rodovia.

Três agentes da PRF confirmaram, em depoimento à Divisão de Polícia Federal, que participaram da abordagem que resultou no disparo. A investigação busca esclarecer as circunstâncias do incidente e avaliar responsabilidades. Os policiais envolvidos no episódio foram afastados do cargo.

Veja também

Guerra Israel afirma que cinco "projetos" foram lançados no norte da Faixa de Gaza