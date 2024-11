Jovem simula o próprio sequestro, pede R$ 50 mil ao pai para pagar dívida de apostas e é presa

A- A+

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu duas pessoas suspeitas de simularem os próprios sequestros para extorquir parentes e amigos. Uma delas é uma jovem de 23 anos, que teria enviado até um vídeo ao pai como prova de vida, pedindo o valor de R$ 50 mil como resgate.



Na gravação, ela aparecia em uma espécie de cativeiro. A vítima procurou a Delegacia Antissequestro (DAS), que, após investigações, prendeu a própria jovem em flagrante.

Em depoimento à polícia, a jovem contou ser viciada em jogos de aposta e que contraiu diversas dívidas com um agiota para continuar jogando. Após realizar dois empréstimos, perder o dinheiro e acumular uma dívida de cerca de R$ 35 mil, ela confessou ter simulado o sequestro para conseguir a quantia necessária para quitar o débito.

Ela enviou mensagens simulando o sequestro para o pai, amigos e familiares na última terça-feira. Após diligências da polícia, foi encontrada e presa no mesmo dia.

Ainda na terça-feira, a DAS prendeu um homem que também simulou o próprio sequestro e exigiu R$ 2 mil do proprietário de uma locadora de motocicletas. Ele alegou, em posse de uma das motos, que havia sido mantido em privação de liberdade por traficantes do Complexo do Alemão.

Os dois responderão pelo crime de extorsão na modalidade de falso sequestro. As investigações continuam para a identificação e prisão de outros suspeitos.

