Reféns de assalto são resgatados após bandidos trocarem tiros com policiais em São Lourenço da Mata

Três vítimas de um assalto que se tornaram reféns dos criminosos foram resgatadas em uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), na madrugada desta quinta-feira (21), em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Os criminosos usaram uma viatura falsa na ação. O veículo tinha sirene e luzes intermitentes. O caso aconteceu na BR-408.

A PRF explicou que agentes realizavam uma fiscalização quando receberam informações de que um carro estava sendo usado para praticar assaltos na região.

"As equipes avistaram o veículo suspeito seguido por uma caminhonete e iniciaram o acompanhamento dos veículos. O motorista do carro desobedeceu à ordem de parada e saiu da rodovia", detalhou a Polícia Rodoviária Federal.

Alguns quilômetros depois, acrescenta a corporação, o motorista e o passageiro desceram do veículo, atiraram em direção aos policiais e correram para uma área de mata.

"A equipe não localizou os criminosos, mas resgatou duas vítimas do assalto que estavam no veículo", completou a PRF, acrescentando que o carro era clonado e havia sido roubado há uma semana no Recife.

Dois dos criminosos estavam na caminhonete e também haviam fugido, mas foram alcançados nas proximidades da Arena de Pernambuco.

"Dois assaltantes fugiram no momento da abordagem e não foram localizados. Dentro do veículo que havia sido roubado momentos antes, estava mais uma vítima do assalto e um revólver calibre 38", explicou a PRF. A arma foi apreendida, bem como a viatura falsa.

As vítimas relataram aos policiais que estavam sendo seguidas pelo carro e os ocupantes efetuaram disparos para a caminhonete parar.

"Após o assalto, dois criminosos seguiram na caminhonete e outros dois no carro, até serem interceptados pelos policiais", finalizou a PRF.

Os veículos, a arma e as vítimas foram encaminhadas ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife. O caso será investigado pela Polícia Civil.

