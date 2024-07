Juiz anula julgamento de Alec Baldwin por homicídio culposo devido à falta de provas

A- A+

A Justiça anulou nesta sexta-feira o julgamento do ator Alec Baldwin por homicídio culposo, argumentando a falta de provas, em uma surpreendente reviravolta dramática no processo que procurava esclarecer a responsabilidade do ator na tragédia que envolveu o conjunto de “Rust”.

A defesa do ator apresentou um pedido de anulação argumentando que as autoridades “enterraram” provas no caso, com o que a juíza Mary Marlowe Sommer concordou, considerando que a supressão de provas potencialmente importantes turvou o processo.

O julgamento havia sido suspenso na tarde desta sexta-feira pela juíza do caso, após uma moção da defesa acusando o estado de suprimir evidências, colocando o caso em questão.

Baldwin estava manuseando um revólver durante um ensaio trágico em outubro de 2021 no Rancho Bonanza Creek, no Novo México, quando a arma disparou uma bala que matou a diretora de fotografia do filme, Halyna Hutchins, e feriu o diretor.

"Este caso deve ser arquivado, vossa excelência", afirmou Luke Nikas, advogado de Baldwin no terceiro dia de julgamento no tribunal de Santa Fé, no sudoeste dos Estados Unidos. Os advogados de Baldwin argumentavam que lhes foi ocultado um conjunto de balas entregue às autoridades em março, mais de dois anos após a morte de Halyna Hutchins no set de "Rust".

A estrela de Hollywood apontava uma arma cenográfica para Halyna Hutchins durante um ensaio no estado do Novo México quando disparou a bala que a atingiu. Baldwin, de 66 anos, disse que não sabia que a arma estava carregada e não puxou o gatilho.

Os promotores alegavam que ele agiu de forma irresponsável no set e mudou repetidamente sua versão dos fatos desde o trágico incidente de 21 de outubro de 2021. Várias tentativas da defesa de Baldwin de arquivar o caso haviam falhado.

Halyna Hutchins, uma estrela em ascensão na indústria, tinha 42 anos quando morreu. Nascida na Ucrânia, cresceu em uma base militar soviética no Círculo Polar Ártico, era casada e tinha um filho. Ela morreu no set em uma pequena capela no Rancho Bonanza Creek, cerca de 30 quilômetros de Santa Fé, em uma tarde ensolarada de outubro de 2021.

Baldwin ensaiava uma cena em que seu personagem, um fora-da-lei encurralado por dois agentes em uma igreja, saca seu revólver, quando a tragédia ocorreu. Ele afirma que foi informado de que o revólver estava "frio", termo usado no cinema para indicar que não há munição e que é segura sua utilização. Balas reais são proibidas nos sets de filmagem.

