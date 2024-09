Junta eleitoral da Geórgia aprova contagem manual de votos nas eleições dos EUA

A junta eleitoral da Geórgia, no sudeste dos Estados Unidos, aprovou nesta sexta-feira (20) um regulamento que obrigará os condados a contarem manualmente todos os votos nas eleições presidenciais de novembro, o que poderá atrasar a divulgação dos resultados nesse estado-chave para os comícios.

A medida, aprovada com três votos a favor e dois contra, impõe a contagem manual das cédulas, além da verificação por máquinas. Segundo o texto, o objetivo é "garantir uma contagem segura, transparente e precisa" dos votos. No entanto, críticos da norma afirmam que isso gerará atrasos e confusão.

A decisão foi impulsionada por uma maioria favorável ao ex-presidente Donald Trump na junta eleitoral da Geórgia, que tem feito diversas mudanças nas regras eleitorais nas últimas semanas.

Trump, candidato à reeleição contra a democrata Kamala Harris, continua alegando, quase quatro anos após sua derrota para Joe Biden, que o processo eleitoral foi fraudado.

A justiça da Geórgia o acusou de supostamente pressionar autoridades para reverter o resultado das eleições presidenciais de 2020.

John Fervier, diretor da junta eleitoral, expressou ceticismo em relação à obrigatoriedade da contagem manual dos votos. "Iremos contra o conselho de nossos assessores legais se aprovarmos isso", disse antes da votação. Ele acrescentou que "a imensa maioria dos funcionários eleitorais que entraram em contato comigo se opuseram a isso".

Saira Draper, congressista democrata da Câmara da Geórgia, acusou os defensores da nova regra de "tentar semear o caos" no processo eleitoral porque os condados não têm tempo ou recursos suficientes para implementar a norma de forma eficaz.

Críticos também argumentam que a contagem manual de um grande número de cédulas, após uma longa jornada eleitoral, pode levar a erros humanos que atrasarão ainda mais o processo.

Em agosto, a junta eleitoral da Geórgia já havia aprovado uma norma que permite que funcionários eleitorais locais realizem "investigações razoáveis" se tiverem dúvidas sobre o resultado de uma eleição, outra medida que, segundo críticos, pode retardar a divulgação dos resultados.

Hezbollah Financiador do Hezbollah se declara culpado perante a justiça americana