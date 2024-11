Juntos pela Cidadania: ação chega a Maranguape II com serviços gratuitos para a população

A- A+

Neste sábado (30), o Governo de Pernambuco, continuará a ação do Juntos Pela Cidadania no bairro de Maranguape II, em Paulista. Os atendimentos terão início às 8h e se estendem até às 12h, na Escola de Referência em Ensino Médio Luiz Cabral de Melo.

A ação acontece por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH), junto com a Secretaria Executiva de Articulação e Prevenção Social ao Crime e à Violência (Seaprev), Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional (Seplag), Secretaria de Defesa Social (SDS) e Secretaria Estadual de Educação e Esportes (SEE).

Esta iniciativa, que já passou por Cajueiro Seco, Jaboatão dos Guararapes, e Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, oferecerá diversos serviços de cidadania à população, com a participação da prefeitura.

O programa Juntos pela Cidadania visa integrar as redes de prevenção social e garantir o acesso a direitos, aproximando os órgãos estaduais das comunidades municipais.

Saiba quais são os serviços oferecidos à população de Maranguape II durante a ação:

Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH)

Emissão de 2º via de certidões de nascimento, casamento e óbito

Atendimento do Centro Estadual de Combate à Homofobia (CECH)

Atendimento do Centro Integrado de Atenção e Prevenção à Violência Contra a Pessoa Idosa (CIAPPI)

Difusão, atendimento e orientação para mediação de conflitos

Orientação e entrega de formulário para obtenção da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista

Orientação e entrega de formulário para obtenção do passe livre intermunicipal voltado às pessoas com deficiência de Pernambuco

Difusão e atendimento dos serviços da ouvidoria SJDH

Procon-PE - Orientações e divulgação sobre os direitos e deveres do consumidor

Secretaria de Defesa Social (SDS)

Palestra da Unidade de Planejamento e Coordenação de Eventos da Polícia Civil de Pernambuco (UNICEV/PCPE)

Palestra do Departamento de Polícia da Mulher da Polícia Civil de Pernambuco (DPMUL/PCPE)

Gerência de Prevenção e Articulação Comunitária (GPAC) – Salas de espera para atendimento da SDS, palestras, difusão das operativas, triagem e cópias

Emissão de RG pela Polícia Civil de Pernambuco através do Instituto de Identificação Tavares Buril

Alerta Celular/Bike pelo 6º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco

Secretaria de Assistência Social (SAS)

Divulgação do Programa Mães de Pernambuco

Orientação de acesso ao Benefício de Prestação Continuada

Divulgação sobre segurança alimentar e nutricional

Atividade de educação alimentar e nutricional para crianças e adolescentes

Difusão do Programa Atitude (Abordagem social, Dinâmica e grupo abrangendo a temática de redução de danos, Distribuição de pirulitos, biscoitos e águas, Distribuição de preservativos masculinos e femininos)

Secretaria da Mulher (SECMUL)

Distribuição de material informativo sobre violência contra as mulheres em Pernambuco

Jogo educativo “O Jogo é DELAS”

Palestras informativas sobre violência contra as mulheres



Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco (SEDEPE)

Cadastro no sistema de emprego do Governo Federal

Orientação para o microempreendedor individual

Inscrição para cursos de qualificação e empreendedorismo

Secretaria da Criança e Juventude

Cadastramento e orientaçõebs sobre o IDJOVEM

Palestra sobre garantia de direitos da juventude e orientação dos serviços estaduais disponíveis para população de 15 à 29 anos

Secretaria de Administração (SAD)

Emissão de 2º via de CPF através do Expresso Cidadão

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH)

Divulgação do Programa Morar Bem

Defensoria Pública

Ofício de encaminhamento para 2º via de certidões de nascimento, casamento e óbito

Ofício para retificação extrajudicial de registro

Ofício para habilitação de casamento

Solicitação via sistema CRC para pessoas registradas em outros estados

Orientação jurídica

Judicialização (ações de alimentos, guarda e divórcio)

Propositura de ações judiciais (alimentos, divorcio, investigação de paternidade, retificação de registro)

Organização e casamentos coletivos

Mutirão de exame de DNA

Prefeitura de Paulista

Testagem de Doenças Sexualmente Transmissíveis e aconselhamento

Mamografia

Citologia

Vacina Humana

Vacina Animal

Oficinas e Palestras (secretaria da Mulher)

Inscrição MEI

CadÚnico

Compesa - Revisão de consumo, atualização cadastral, negociação de débito e vazamento

Neoenergia - Cadastro de tarifa social, atualização cadastral, negociação de dívida, troca de titularidade

Teste de glicemia

Aferição de pressão

Massoterapia

Corte de cabelo

