Juntos pela Segurança: Governo de Pernambuco inicia formação de 335 novos bombeiros militares

Em ação de reforço à segurança pública do Estado, a governadora Raquel Lyra comandou, na manhã desta terça-feira (19), a abertura da aula inaugural do curso de formação dos 335 aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros de Pernambuco (CBMPE).

A solenidade, realizada no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, marcou o início da última etapa do certame, na qual 35 alunos do Curso de Formação de Oficiais (CFO) e 300 do Curso de Formação e Habilitação de Praças (CFHP) passarão por treinamento.

A previsão é de que a primeira turma seja concluída em junho de 2025. A vice-governadora Priscila Krause também esteve presente.

“O Juntos pela Segurança cumpre mais uma de suas etapas, que é o recompletamento das nossas forças operacionais de polícia. Nosso time tem se dedicado todos os dias a fazer de Pernambuco um estado mais seguro e que os nossos servidores tenham mais condições de exercer a sua atividade. Temos feito o maior investimento da história no Corpo de Bombeiro Militar de Pernambuco, não só trazendo para cá novos bombeiros militares, mas também garantindo equipamentos necessários para que eles possam exercer a sua atividade da melhor forma possível”, destacou a governadora Raquel Lyra.

A turma faz parte de um total de 7.013 profissionais que reforçarão as forças de segurança do Estado. Destes, 660 servirão ao Corpo de Bombeiros — 335 já contemplados hoje no curso de formação —, 5.250 irão para a Polícia Militar, 890 para a Polícia Civil e 213 para Polícia Científica.

Na próxima semana, o Governo de Pernambuco dará início ao curso de formação para 160 futuros policiais militares.

O secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, destacou que Pernambuco dá um passo muito importante com o início da formação.

“A sociedade aguardava esse aumento de efetivo no Corpo de Bombeiros. Esses alunos estão em um momento de realização muito grande, tanto para eles quanto para a família, mas principalmente para a sociedade de Pernambuco, que em breve receberá 335 novos bombeiros”, afirmou o titular da pasta.

Os cursos de formação do Corpo de Bombeiros têm duração de aproximadamente um ano para os oficiais e sete meses para os praças.

Os alunos desenvolverão habilidades em áreas como combate a incêndios, salvamentos, atendimento pré-hospitalar e atividades técnicas.

“O governo vem nos apoiando muito. Nós passamos um longo tempo sem esse reforço, o que gerou uma situação de déficit de efetivo. Então esse complemento é vital, não só para a manutenção dos nossos grupamentos, mas também é uma abordagem de crescimento no futuro próximo”, pontuou o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Francisco Cantarelli.

O aluno do Curso de Formação de Oficiais, Felipe Távora Rocha, de 28 anos, mora no Recife e externou a emoção do momento.

"Alegria define o que estou sentindo. Cada um sabe o que passou, tudo o que precisou abdicar para estar aqui. Foram noites de estudo e bastantes treinamentos para a prova física. Para todos, é um sonho que vai se concretizar ao final desses meses de formação e, no final, todos vão conseguir exercer com excelência essa nobre missão do Corpo de Bombeiros”, celebrou.

Também estiveram presentes os secretários estaduais Coronel Hercílio Mamede (Casa Militar) e Ana Maraíza (Administração); e o comandante da Polícia Militar de Pernambuco, Coronel Ivanildo Torres.

