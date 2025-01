A- A+

Coreia do Sul Justiça sul-coreana estuda se vai prolongar detenção do presidente Yoon Suk-yeol Tribunal deve decidir se liberta Yoon ou prolonga a sua detenção por cerca de vinte dias

O presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, compareceu, neste sábado, ao tribunal que deve decidir se vai prolongar sua detenção. Yoon, que foi suspenso e preso por impor brevemente a lei marcial em dezembro, falou durante 40 minutos, informou a agência de notícias Yonhap.

Seu advogado, Yoon Kab-keun, disse à AFP que queria “restaurar sua honra” perante os juízes e que “explicou e respondeu fielmente aos fatos, evidências e questões jurídicas”. O tribunal deve decidir se liberta Yoon, o que é considerado improvável, ou prolonga a sua detenção por cerca de vinte dias.

Após a audiência, que durou cerca de cinco horas e terminou por volta das 18h50 no horário local (06h50 em Brasília), segundo um responsável judicial, espera-se uma decisão neste sábado ou na madrugada de domingo.

Quase 12 mil pessoas, segundo Yonhap, reuniram-se em frente ao tribunal para apoiá-lo com faixas "Libertem o Presidente". Dezesseis manifestantes foram presos por tentarem entrar à força no tribunal, informaram jornalistas da AFP.

Yoon deixou o tribunal em uma van azul do Ministério da Justiça em direção ao centro de detenção de Seul, onde está detido. Se o tribunal prolongar a sua detenção, dará aos procuradores tempo para formalizar a acusação de insurreição, punível com prisão perpétua ou mesmo pena de morte, se ele for considerado culpado.

Yoon é acusado de ter desestabilizado o país ao declarar repentinamente a lei marcial em 3 de dezembro, o que pouco depois invalidou a Assembleia Nacional dentro de um parlamento cercado por soldados.

Em 15 de janeiro, foi preso pela polícia e investigadores anticorrupção em sua residência oficial, após uma operação que durou seis horas.

A Assembleia Nacional adotou uma moção para o destituir do cargo em 14 de Dezembro, o que levou à sua suspensão, embora oficialmente continue a ser o presidente do país e apenas o Tribunal Constitucional tenha o poder de revogar o seu mandato.

