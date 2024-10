A- A+

Saúde Laboratório interditado: kit de exame que detecta HIV custa apenas R$ 14,59 Além da Central de Transplantes, empresa tem contrato de prestação de serviços com mais dez unidades de saúde do Estado

O kit que permite a identificação da presença do vírus HIV\Aids custa apenas R$ 14,59 a unidade. Este foi o valor que a Fundação Estadual de Saúde paga ao Laboratório PCS Saleme para atestar que órgãos captados para transplantes não estão contaminados.

Nesta sexta-feira, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou notícia divulgada pela Rádio Bandnews que seis pacientes transplantados testaram positivo para HIV e antes do procedimento cirúrgico não tinham o vírus. Nas investigações iniciais, identificou-se que não há provas que a clínica tivesse comprado os Kits.

O Globo obteve uma nota de prestação de contas da empresa com o HEMORio relativo ao mês de junho. No documento, a empresa afirma ter feito naquele mês 224 testes para detectar a presença do vírus. Ao todo, a Saleme recebeu R$ 3.286,16 pelas testagens (R$ 14,59 por unidade).

Naquele mês, a empresa recebeu R$ 49,7 mil para fazer uma série de exames laboratoriais para a instituição.

Além do HEMORIO, o contrato firmado com a Fundação Estadual de Saúde para serviços de análise clínica e anatomia patológica prevê que a Saleme atenderia a outras 12 unidades: Hospital Estadual Anchieta (HEAN);Hospital Estadual Carlos Chagas (HECC);Hospital Estadual Eduardo Rabelo (HEER); Hospital Estadual Santa Maria (HESM); Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro (IECAC); Instituto Estadual de Dermatologia Sanitária (IEDS); Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capliglione (IEDE); Ins tituto Estadual de Doenças do Tórax Ary Parreiras (IETAP); a Central Estadual de Transplante (CET); Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro (CP); e os PAMs localizados nos bairros de Cavalcanti e Coelho Neto.

O contrato tem validade de um ano, com vencimento em novembro.O valor total previsto pela prestação de serviços chega a R$ 9 milhões. Ao todo, a Saleme firmou cinco contratos com a Fundação Estadual de Saúde desde 2022. Desses, houve liberação de recursos para pagar serviços de três contratos, todos sem licitação.

