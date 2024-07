Laranja: infusão da casca ajuda a reduzir a inflamação crônica

A- A+

A laranja é amplamente reconhecida por ser uma rica fonte de vitamina C, essencial para a saúde da pele e a formação de colágeno.



No entanto, a casca da fruta, muitas vezes descartada, possui componentes que podem oferecer benefícios significativos à saúde, principalmente na redução da inflamação crônica e na proteção contra doenças cardiovasculares.

Quais são os componentes “mágicos” da laranja?

As cascas de laranja contêm altos níveis de flavonóides e antioxidantes. Esses compostos são conhecidos por suas propriedades antiinflamatórias e antioxidantes, que auxiliam no combate ao estresse oxidativo no organismo e na redução da inflamação.







Entre os flavonóides presentes na casca da laranja destacam-se a hesperidina e a naringenina, que demonstraram ter efeitos positivos na saúde cardiovascular e na redução da pressão arterial e do colesterol.

De acordo com um estudo recente publicado no Journal of Agricultural and Food Chemistry, um componente particularmente notável da casca de laranja é a feruloilputrescina, que inibe a enzima responsável pela produção de TMA (trimetilamina). O TMA está associado a um risco aumentado de doenças cardíacas, pelo que a sua inibição pode contribuir significativamente para a prevenção destes problemas.

Quais são os benefícios do chá com casca de laranja?

A infusão de casca de laranja não é apenas uma forma deliciosa e natural de aproveitar os benefícios desta fruta, mas também pode ser uma ferramenta poderosa no combate a diversas doenças crônicas. Alguns dos benefícios mais notáveis incluem:

Redução da inflamação crônica

As propriedades anti-inflamatórias da casca de laranja podem ajudar a reduzir a inflamação crônica, que é um fator chave em muitas doenças degenerativas, como artrite e doenças autoimunes.

Melhor saúde cardiovascular

Os antioxidantes e flavonoides presentes na casca da laranja ajudam a reduzir a pressão arterial e os níveis de colesterol, diminuindo assim o risco de doenças cardíacas. Além disso, melhorar a circulação sanguínea ajuda a prevenir a arteriosclerose.

Prevenção de doenças cardíacas

Ao inibir a produção de TMA, a casca de laranja ajuda a reduzir um dos fatores de risco associados às doenças cardíacas. Isto, juntamente com os seus efeitos sobre a pressão arterial e o colesterol, fazem da casca de laranja um poderoso aliado na luta contra as doenças cardiovasculares.

Como preparar a infusão de casca de laranja

Preparar uma infusão de casca de laranja é simples e pode ser uma forma eficaz de incorporar esse superalimento à sua dieta diária. Aqui, uma receita básica com estes ingredientes:

Casca de laranja, de preferência orgânica para evitar resíduos de agrotóxicos

1 litro de água

Raspas de gengibre (opcional)

Gotas de limão (opcional)

Instruções:

Lave bem a laranja antes de descascá-la para garantir que a casca fique livre de impurezas

Ferva a água em uma panela e acrescente a casca da laranja

Deixe ferver por cerca de 10-15 minutos

Se desejar, adicione raspas de gengibre e algumas gotas de limão para realçar o sabor e os benefícios

Coe a infusão e sirva quente ou fria conforme sua preferência

