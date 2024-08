A- A+

ALERTA Líder do Hamas, Yahya Sinwar está se escondendo disfarçado de mulher, diz Inteligência israelense O arquiteto do massacre de 7 de outubro, alterna entre túneis subterrâneos e disfarce para não ser capturado pelas forças israelenses

O líder do Hamas, Yahya Sinwar, deixou os túneis da Faixa de Gaza após quase ser capturado pelas tropas israelenses no início do mês e está andando "vestido de mulher" entre os palestinos, de acordo com uma reportagem publicada nesta segunda-feira (26) no Daily Express do Reino Unido.

Ontem (25) o brigadeiro-general Dan Goldfus, comandante aposentado da 98ª Divisão da Força de Defesa Israelense (IDF) durante suas operações na Guerra de Gaza, disse ao site de notícias britânico que as tropas israelenses chegaram a poucos minutos de capturar Sinwar, há cerca de 10 dias.

O funcionário da agência de segurança Shin Bet, Shalom Ben Hanan, afirmou que não foi a primeira vez que passaram tão perto de capturar o líder do Hamas.

Agora, de acordo com uma fonte de inteligência israelense, o arquiteto do massacre de 7 de outubro está ciente de que a tecnologia israelense pode detectar movimento em túneis, fazendo com que ele permaneça em constante mudança de locais.



De acordo com a Inteligência, ele só pode se esconder dentro de um túnel por no máximo 36 horas e por esse motivo teria que se disfarçar quando saísse.

Mesmo vestido de mulher, o líder do Hamas estaria com dificuldade de manter contato com o mundo exterior.



As mensagens Sinwar passaram a ser enviadas de modo mais simples para evitar um "telefone sem fio" de suas informações a outros líderes do Hamas, além de demorarem muito mais do que antes, segundo relatórios recentes.

Hanan frisa que é necessário não apenas acabar com o líder do grupo, como todos os seus integrantes.

"Todo mundo comete erros - assim como (o comandante militar Mohammed) Deif cometeu", disse Ben Hanan. "Sinwar será morto. Se não acabarmos com ele e destruirmos os remanescentes dos terroristas armados do Hamas, Sinwar terá sua vitória - o que é perigoso para nós e para o mundo", concluiu.

Recentemente promovido

O grupo terrorista Hamas nomeou Sinwar como líder na Faixa de Gaza há duas semanas, no dia 6 de agosto.



Ele se tornou o sucessor do dirigente político da organização, Ismail Haniyeh, morto há uma semana em um ataque atribuído a Israel na capital do Irã, Teerã, ação que trouxe o temor de uma escalada perante uma potencial resposta militar iraniana.

À frente do grupo no enclave desde 2017, Sinwar é apontado como o maior responsável pelo ataque no sul israelense em 7 de outubro, quando quase 1,2 mil pessoas foram mortas e mais de 250 sequestradas, levando à ostensiva campanha militar do Estado judeu, que já deixou mais de 39,5 mil mortos no território palestino, segundo o Ministério da Saúde do enclave, controlado pelo Hamas desde 2007.

