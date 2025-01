Ligações feitas para o Samu poderão ter a localização compartilhada; entenda

A- A+

O Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira (22) que ligações feitas no Brasil para os serviços de emergência, como SAMU 192, polícia e bombeiros, por telefones com sistema operacional Android 5.0 terão sua localização compartilhada.

A novidade, que provém de uma parceria entre a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e o Google, foi nomeada de Serviço de Localização de Emergência (ELS).

"O atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) começa a partir do chamado telefônico, quando são passadas as primeiras orientações para os primeiros cuidados da vítima. A nova tecnologia será essencial para aumentar a rapidez e a precisão no tempo de respostas nos resgates, para que mais vidas sejam salvas", diz o comunicado da pasta.

Não será necessário nenhum aplicativo específico para que o serviço funcione, apenas que o aparelho celular seja Android com a versão 5.0. Além disso, o recurso apenas compartilhará informações caso sejam realizadas ligações de emergência e não acessa ou armazena os dados.

