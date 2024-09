Cor amarelada, bolinhas rosas: o que cada aparência da língua sugere sobre a saúde bucal

A- A+

Além dos dentes, você costuma escovar a sua língua pelo menos duas vezes ao dia? Segundo artigo escrito pelo professor e chefe de saúde bucal da Universidade de Newcastle, no Reino Unido, Dillep Sharma, e publicado no The Conversation, esta ação é importante para evitar problemas de saúde e o mau hálito.

A língua desempenha um papel crucial na alimentação, fala e outras funções vitais. Não é um único músculo, mas sim um órgão muscular, composto por oito pares de músculos que o ajudam a se mover. Uma língua saudável é rosa, embora a tonalidade possa variar de pessoa para pessoa, variando de rosa escuro a rosa claro.

Uma pequena quantidade de revestimento branco pode ser normal. Mas alterações significativas ou descoloração podem indicar uma doença ou outros problemas.

Segundo Sharma, a limpeza da língua deve durar entre 10 a 15 segundos. Ela pode acontecer após a escovação de dentes esfregando-a suavemente com a própria escova. “Isso desaloja qualquer resíduo de comida e ajuda a evitar que micróbios se acumulem em sua superfície de textura áspera”, afirma o professor.

“Ou pode usar um raspador de língua especial. Esses instrumentos curvos são feitos de metal ou plástico e podem ser usados sozinhos ou acompanhados de esfregar com sua escova de dentes. Seus colegas de trabalho também agradecerão – limpar a língua pode ajudar a combater o mau hálito. Os raspadores de língua são particularmente eficazes na remoção das bactérias que comumente causam mau hálito, escondidas na superfície da língua”, escreveu Sharma no artigo.

Mas o que cada coloração da língua pode indicar?



Revestimento branco

O desenvolvimento de uma saburra branca na superfície da língua é uma das alterações mais comuns em pessoas saudáveis. Isso pode acontecer se você parar de escovar ou raspar a língua, mesmo por alguns dias.

Nesse caso, restos de comida e micróbios se acumularam e causaram placa. Esfregar ou raspar suavemente removerá este revestimento.

“A remoção de micróbios reduz o risco de infecções crônicas, que podem ser transferidas para outros órgãos e causar doenças graves”, afirma Sharma.

Revestimento amarelo

“Isso pode indicar candidíase oral, uma infecção fúngica que deixa uma superfície crua quando esfregada”, explica o professor.

A candidíase oral é comum em idosos que tomam vários medicamentos ou têm diabetes. Também pode afetar crianças e adultos jovens após uma doença, devido à supressão temporária do sistema imunológico ou ao uso de antibióticos.

Revestimento preto

Fumar ou consumir muitos alimentos e bebidas de cores fortes – como chá e café, ou pratos com açafrão – pode causar uma aparência peluda. Isso é conhecido como língua pilosa preta. Caracterizada pelo crescimento excessivo de bactérias que pode indicar má higiene bucal.

Manchas rosas

“Manchas rosa cercadas por uma borda branca podem fazer sua língua parecer um mapa – isso é chamado de "língua geográfica". Não se sabe o que causa essa condição, que geralmente não requer tratamento”, diz.

Dor e inflamação

Uma língua vermelha e dolorida pode indicar uma série de problemas, incluindo:

Deficiências nutricionais, como ácido fólico ou vitamina B12

Doenças incluindo anemia perniciosa, doença de Kawasaki e escarlatina

Inflamação conhecida como glossite

Lesões causadas por bebidas ou alimentos quentes

Úlceras, incluindo herpes labial e aftas

Síndrome da boca ardente.

Aridez

Muitos medicamentos podem causar boca seca, também chamada de xerostomia. Estes incluem antidepressivos, antipsicóticos, relaxantes musculares, analgésicos, anti-histamínicos e diuréticos. Se sua boca estiver muito seca, pode doer.

“Manchas brancas ou vermelhas na língua que não podem ser raspadas e são de longa data, precisam ser examinadas por um dentista o mais rápido possível, assim como úlceras indolores. Estes correm um risco maior de se transformar em câncer, em comparação com outras partes da boca. Os cânceres bucais têm baixas taxas de sobrevivência devido à detecção tardia – e estão aumentando. Portanto, verificar sua língua em busca de mudanças de cor, textura, feridas ou úlceras é fundamental”, explica Sharma.

