O mundo do futebol entrou em frenesi quando Lionel Messi decidiu juntar-se ao Inter Miami, em um contrato de dois anos e meio. Embora o craque esteja fazendo história na Major League Soccer, ele já decidiu quando deixará o clube – e os Estados Unidos. Com isso, milhões de torcedores já estão aproveitando os sites populares de apostas online, como a Bet365 que é confiável, para projetar o futuro da estrela argentina.

Messi deve voltar à sua terra natal

Leo Messi teria decidido deixar Miami assim que seu contrato expirar, em dezembro de 2025, e que seu próximo clube deve ser em sua terra natal. Isso significa que ele tem apenas uma temporada completa restante na MLS, o que foi visto como um grande golpe para a liga. O atacante assinou com o time da Flórida em julho de 2023, equipe que tem David Beckham como coproprietário e onde divide o campo com os ex-companheiros do FC Barcelona, Luis Suárez, Sergio Busquets e Jordi Alba.

Desde sua chegada, Messi mudou o cenário competitivo da liga e alterou a sorte do Inter Miami. Antes de sua contratação, a equipe estava lutando na Conferência Leste (Eastern Conference) da MLS e, apesar de não garantir uma vaga nos playoffs em sua primeira temporada, o craque catapultou o time para seu primeiro troféu em 2023 e agora lidera a classificação.

Mas parece que seu tempo na América do Norte está contra o relógio. De acordo com o jornal alemão Bild, o jogador de 37 anos tem o desejo de retornar ao futebol sul-americano e defender as cores do Newell's Old Boys, onde jogou antes de se transferir para as categorias de base do Barcelona, aos 13 anos.

Em 2016, Messi disse: “Se eu voltar para a Argentina amanhã, o que eu adoraria, o clube pelo qual jogaria seria o Newell's”. Ele também declarou à TyC Sports: “Meu sonho é jogar no Newell's, mas não sei o que vai acontecer, e parte dessa dúvida se deve ao momento atual do país”.

Apesar de ter reservas quando o assunto é seu retorno, parece que o ex-astro do PSG está destinado a encerrar sua carreira na Argentina. Uma volta ao Newell's não apenas completaria o ciclo de sua brilhante trajetória, mas consolidaria seu status como um herói na Argentina.

Cronograma do Inter Miami: jogos de Lionel Messi na MLS

Messi voltou à ação com o Inter Miami recentemente, desde que machucou o tornozelo na final da Copa América, em julho, enquanto representava seu país. A Seleção Argentina, inclusive, foi a campeã do torneio continental.

O argentino continua a acumular estatísticas nesta temporada da MLS, com recorde de 14 gols e 10 assistências. O Inter Miami, com 64 pontos, tem uma vantagem considerável de oito pontos sobre o segundo colocado, o FC Cincinnati.

Com apenas algumas semanas restantes na campanha, o clube está ansioso para conquistar o Supporter's Shield, o troféu anual entregue à equipe com a melhor campanha da temporada regular da liga.

Se o time comandado por Gerardo Martino conquistar o título, será o segundo troféu que Messi o ajudou a ganhar, depois da vitória nos pênaltis sobre o Nashville pela final da Leagues Cup no ano passado. O torneio reúne times do Canadá, Estados Unidos e México.

Os playoffs da MLS de 2024 estão programados para começar assim que a temporada regular se encerrar, no dia 21 de outubro de 2024, e terminar com a MLS Cup em 07 de dezembro.

