"Inspiração Recife": livro que celebra o desenvolvimento da cidade será lançado

O livro "Inspiração Recife", assinado por Camila e Eduarda Haeckel, será lançado na próxima segunda-feira (1º).

A obra de 312 páginas observa a história e o olhar para o futuro de uma cidade pulsante e em constante movimento como o Recife.

Este é o mais recente lançamento da Editora Inspiração, que já lançou sete livros.

O livro surgiu por conta do apoio do empresário Romero Maranhão Filho.

A publicação faz parte de uma série que enaltece o capital humano do Nordeste e tem apoio de colaboradores como Chico Cunha, João Correia, Braulio Moura e Dirceu Marroquim, que escreveram capítulos especiais.

Os recortes do fotógrafo Bruno Lima remetem o leitor a um passeio pela história do município.

Escaneie o Qr Code e baixe o livro gratuitamente:

Proposta

Ao virar cada página, o leitor celebra a grandiosidade do Recife e a contribuição inestimável da cidade para a potência cultural e econômica que é o Brasil.

Mais do que letras em folhas de papel, é uma homenagem apaixonada à capital pernambucana e aos que a encontraram nela um lar, uma fonte de inspiração e um eterno motivo para celebrar a vida, a beleza e a diversidade.

A capa fala por si

A viagem histórica começa na capa do livro, que, assim como a bandeira do Recife, tem como cor predominante o azul, representando as águas da cidade, que não à toa recebeu carinhosamente a alcunha de "Veneza Brasileira".

Capa do livro "Inspiração Recife" | Foto: Divulgação

O branco e o amarelo, que também figuram a bandeira de Pernambuco, complementam os detalhes da porta de entrada da publicação.

A capa conta, ainda, com três símbolos principais que remetem à bandeira da capital. Entre eles está a representação do sol, que nasce no mar, destacando a localização geográfica privilegiada da cidade no litoral brasileiro e também o calor e a energia inesgotável do povo recifense.

Já a estrela simboliza a importância da cidade como sede do governo de Pernambuco e como um centro cultural, político e econômico do Nordeste brasileiro.

Na lombada do livro, o brasão traz consigo os símbolos de fé, força e esperança, que completam também a identidade da bandeira do Recife.

São eles a cruz, representando a colonização portuguesa, que trouxe o cristianismo para o Brasil, o leão neerlandês, coroado, remetendo ao escudo de armas de Maurício de Nassau e ao "Leão do Norte", guardião de um povo que jamais se entrega.

Por fim, a força e a fé, ideais almejados pelo ser humano, são representados pela frase em latim Virtus et Fides.

Engrenagem que faz desenvolver o Recife

O projeto "Inspiração Recife" recebeu o apoio de várias grandes empresas e instituições, que contribuem para o desenvolvimento do Recife e terão as trajetórias compartilhadas no livro. São elas: o Banco do Nordeste, a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), a Copergás, a Prefeitura do Recife, o Governo do Estado de Pernambuco,o Novotel Recife Marina, o Recife Expo Center, o Ícone da Visão, entre muitas outras.

A Folha de Pernambuco desempenhou um papel crucial no desenvolvimento do livro, colaborando com conteúdo e imagens que adicionam profundidade e contexto à obra. O apoio desta importante instituição reforça a relevância do projeto para a comunidade local.

Destaques

O livro destaca a participação das principais empresas da cidade no polo médico, que é o segundo maior do Brasil, incluindo nomes como Hospital Português, Hospital Santa Joana, Rede D’Or, Ícone da Visão, entre outros.

Já no polo tecnológico, empresas como MV Sistema e Softex são destaques.

Além disso, o livro inclui as construtoras responsáveis pelas grandes obras da cidade, como Rio Ave, Moura Dubeux, Suassuna Fernandes, Pernambuco Construtora e outras.

Sobre a Editora Inspiração

A Editora Inspiraçao é uma multiplataforma de conhecimento que desenvolve conteúdo exclusivo por meio da publicação de livros, programas de rádio, portais de notícias, colunas em veículos relevantes, eventos, entrevistas e muito mais.

Com sete livros publicados e mais de 18 anos no mercado editorial, a missão da empresa é de inspirar, através de exemplos reais e conectar quem tem o que ensinar com quem quer aprender.

