Lobo-marinho aparece na Praia de Ipanema e fica na areia; veja vídeo

A manhã na cidade do Rio começou com sol e calor, e deu praia para um visitante inusitado. Um lobo-marinho apareceu na Praia de Ipanema, na altura do posto 10, Jardim de Alah. O pesado mamífero chama a atenção de quem passa pelo local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 6h09. Ao verificarem que o animal estava, aparentemente, bem de saúde, sem ferimentos, isolaram a área e acionaram a Patrulha Ambiental para que especialistas possam fazer o monitoramento. Os profissionais vão avaliar as condições de saúde do lobo-marinho e aguardar o retorno dele ao mar, que deve ser feito naturalmente.

Lobo marinho aparece em praia do Rio de Janeiro e chama atenção de banhistas. pic.twitter.com/RRZyyLJUyc — Rádio BandNews FM (@radiobandnewsfm) December 18, 2024

A área onde o animal está no momento foi isolada dos banhistas. A medida é para evitar a aproximação das pessoas do lobo-marinho, mantendo uma distância segura para que ele não se sinta ameaçado ou atraído. O grupamento marítimo do Corpo de Bombeiros dá o suporte. A área é sinalizada com a bandeira roxa, que indica a presença de animais marinhos.





A aparição também trouxe a dúvida se era um leão-marinho ou um lobo-marinho. Biólogos do Grupo de monitoramento de Praias, que estão na praia acompanhando o caso, contaram que a diferenciação é feita pelas nadadeiras e pelo focinho, que é mais pronunciado. Os especialistas tentam descobrir se é um animal jovem ou adulto pelos dentes.

Lobos-marinhos costumam migrar pegando uma corrente no mar, saindo da Antártica. Não foram encontrados ferimentos no corpo deste indivíduo, ele pode apenas estar cansado. A visita ao Rio, nesta época, não é comum, podendo ocorrer com mais regularidade no inverno.

