Região Metropolitana do Recife Itamaracá: jiboia é encontrada na cozinha de residência no Forte Orange e resgatada pela Cipoma Animal foi encaminhado ao Centro de Triagem De Animais Silvestres (Cetas Tangará)

Uma jiboia encontrada em uma residência na Ilha de Itamaracá, na Região Metropolitana do Recife, foi resgatada pela Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente (Cipoma).



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, o animal, localizado na manhã desse domingo (10), estava na cozinha da casa, situada no Forte Orange.

Após o acionamento, agentes do Cipoma estiveram no local e realizaram o resgate do animal com segurança.



Ainda de acordo com a companhia, o animal foi encaminhado ao Centro de Triagem De Animais Silvestres (Cetas Tangará), no Recife, onde receberá os cuidados necessários.

