HOMENAGEM Luiz Magalhães ganha homenagem na PE-320 Ex-deputado estadual dá nome a trecho da via que liga os municípios de Serra Talhada e Calumbi, no Sertão de Pernambuco, onde no último fim de semana ocorreu encontro histórico da Família Magalhães, uma das mais tradicionais do Estado

O trecho da PE-320, que liga os municípios de Serra Talhada e Calumbi, no Sertão de Pernambuco, ganhou, na semana passada, a placa oficial de sinalização com o nome Rodovia Deputado Luiz Magalhães. A denominação é uma homenagem ao ex-deputado estadual nascido no Recife.

A decisão da nomeação do trecho aconteceu ainda em 2022, por meio da lei de n.º 18.122, proposta pelo deputado estadual Eriberto Medeiros (PSB), com objetivo de realizar uma homenagem póstuma ao político que se destacou no cenário pernambucano e nacional durante seus anos de atuação na carreira.

Na semana passada, o tributo foi concretizado com a instalação da placa oficial no início da estrada. No total, o percurso entre as duas cidades interligadas pela via soma cerca de 31 quilômetros.

A rodovia PE-320, onde está situado o trecho com a homenagem, tem uma extensão de 130,30 km e desempenha um papel crucial na infraestrutura de transporte do Sertão do Pajeú, em Pernambuco.



Família

A família Magalhães, uma das mais tradicionais de Pernambuco, é conhecida pela grande influência na política e na economia do Estado. Além dos feitos de Luiz Magalhães, o restante da família sempre esteve presente na cena política, econômica e social da região.

Entre outros membros de grande atuação na sociedade, destaca-se Agamenon Magalhães, governador de Pernambuco por duas vezes e figura chave na modernização do estado durante as décadas de 1930 e 1950, responsável por projetos como a Ponte Maurício de Nassau e o Hospital da Restauração.

Reunião

Neste domingo, mais de 300 integrantes da família Magalhães se reuniram no Iate Clube de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, para uma grande congregação familiar. Durante as comemorações, parte do grupo foi até o trecho da rodovia onde foi afixada a placa.

Entre os presentes, estava o desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Evandro Magalhães, filho de Luiz Magalhães, e a noiva, Ana Santos. Também estava presente o presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, neto do ex-governador Agamenon Magalhães.

“É um orgulho para mim e nossa família em vermos essa homenagem a ele, por tantos e tantos anos de dedicação à política e ao desenvolvimento do Estado, principalmente em relação ao ensino. Meu pai levou Pernambuco a ter um complexo de universidades para ter essa representatividade de projeção nacional, com a criação da Cidade Universitária”, destacou Evandro Magalhães.

Segundo ele, quando era deputado federal, Luiz Magalhães foi o autor do projeto que destinou verbas para a criação do hoje bairro da Cidade Universitária, um ecossistema educacional instalado em Pernambuco entre as décadas de 40 e 50. O parlamentar também apoiou a criação da Faculdade de Filosofia do Recife, hoje chamada Faculdade Frassinetti do Recife (Fafire).

Eduardo Monteiro é filho de Maria do Carmo Magalhães, a filha de Agamenon, que foi casada com o ex-ministro Armando Monteiro Filho. Evandro Magalhães é sobrinho-neto do ex-governador Agamenon Magalhães.

“Foi um momento de extrema emoção. Revi parentes que não via há muito tempo e conheci outros da nova geração”, relatou Eduardo Monteiro.

Os Magalhães têm as raízes originais em Serra Talhada por meio do fazendeiro Agostinho Nunes Magalhães. Segundo a professora Lúcia Helena, que organizou a celebração, o momento foi o primeiro encontro da família Magalhães realizado na Capital do Xaxado.

Na ocasião da celebração do fim de semana, o também desembargador do TJPE, Josué de Sena, elaborou um poema em homenagem ao encontro histórico:

Rodovia

Dizem pais e mães

E parentes que em Serra Talhada há,

Na hora agá,

Excelente memória dos Magalhães!

Desde a Revolução de Trinta,

Desde o Estado Novo,

Contribui esse valente povo

Para a História de Pernambuco de forma distinta

Agora o pai, Luiz, de Evandro

É justo nome de rodovia,

Pra lembrar a quem por ela passando

A meritória honraria,

Da família de Agamenon que teve bom mando

Da Alta pernambucana política um dia.

Josué Sena.

