Lula conversa com Bill Clinton e elogia discurso na Convenção Democrata

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou com o ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton, por telefone, nesta quinta-feira.

O petista aproveitou a conversa para parabenizar Clinton pelo discurso feito ontem, no terceiro dia da convenção Democrata. Na fala, o norte-americano pediu votos para Kamala Harris e criticou o rival republicano, Donald Trump.

Segundo a Presidência, o brasileiro teria parabenizado a fala do ex-presidente "destacando a importância do fortalecimento da democracia frente a ascensão do extremismo no mundo".

Sua principal tarefa, nesta que se tornou uma cerimônia para passar a tocha à próxima geração de democratas, foi validar o nome Kamala Harris entre o eleitorado branco trabalhador cativo de Trump.

— Kamala Harris é a única candidata nesta corrida que tem a visão, a experiência, o temperamento, a vontade e, ainda, a alegria de fazer o que é preciso. Olhem para o que o republicano faz com a sua voz: ele basicamente fala sobre si mesmo. Na próxima vez que os ouvirem, não contem as risadas, contem os "Eu" — declarou o ex-presidente no palco do United Center de Chicago.

Durante a conversa, de cerca de 35 minutos, Clinton também convidou Lula para participar de evento organizado pela Fundação Clinton sobre Mudança do Clima, que ocorre em setembro à margem da Assembleia Geral da ONU, em Nova York.

"Clinton fez referência aos avanços conseguidos pelo Brasil no combate ao desmatamento e em prol da transição energética", afirmou a Presidência.

