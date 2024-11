A- A+

bilateralismo Lula diz estar alinhado com Xi na defesa do Direito Internacional e de solução de controvérsias Lula e a primeira-dama, Rosângela da Silva, conhecida como Janja, recepcionaram o presidente da China no Palácio Itamaraty na noite desta quarta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou o presidente da China, Xi Jinping, e ressaltou o alinhamento de ambos os países na defesa do Direito Internacional, do multilateralismo e da solução pacífica de controvérsias. Segundo o petista, o que Brasil e o país asiático fazem juntos "reverbera" no mundo.

"Ao celebrar hoje meio século de relações diplomáticas entre Brasil e China, nos tornamos um exemplo de cooperação Sul-Sul. Mostramos, cada um à sua maneira, caminhos possíveis para o desenvolvimento justo e equitativo", disse Lula, em discurso de brinde em jantar oferecido a Xi Jinping nesta quarta-feira, 20, em Brasília. A fala do brasileiro não foi transmitida, mas o texto foi divulgado pelo Palácio do Planalto.

"Nossos países estão alinhados na defesa do Direito Internacional, do multilateralismo, da solução pacífica das controvérsias. O que China e Brasil fazem juntos reverbera no mundo", acrescentou.

Lula citou uma "sinergia" estabelecida com a China hoje e disse que ela contribuirá "de forma ainda mais efetiva" para a consecução dos objetivos nacionais de inclusão social e de desenvolvimento sustentável.

O brasileiro fez questão de elogiar o chinês durante a fala. "Não fosse pelo fato de que somos presidentes dos dois maiores países em desenvolvimento dos hemisférios oriental e ocidental, muitos diriam que um engenheiro chinês e um torneiro mecânico brasileiro têm pouco em comum", iniciou.

O petista disse que o líder asiático é conhecido por seu "dinamismo e grande senso de justiça social". "É com grande admiração que olhamos para os resultados dos programas sociais chineses, que retiraram 100 milhões de pessoas da pobreza em dez anos", completou.

"Você tem liderado a China num momento de rápidas e amplas transformações no mundo. E tem servido de inspiração para as mudanças profundas que a humanidade deve empreender para falar mais de paz do que de guerras; para cooperar mais do que competir; para criar mais do que destruir", afirmou.

Lula e a primeira-dama, Rosângela da Silva, conhecida como Janja, recepcionaram o presidente da China no Palácio Itamaraty na noite desta quarta-feira. A recepção ocorre após Lula e Xi Jinping terem se reunido e firmado 37 acordos - porém, sem adesão formal à nova Rota da Seda.

