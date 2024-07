"Lutarei por justiça até o final", diz viúva de homem que morreu horas após casamento

A- A+

A viúva do fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta, de 42 anos, atropelado no Recreio dos Bandeirantes horas após o casamento, usou as redes sociais para pedir justiça pela morte do marido.



Faz pouco mais de uma semana que Kikuta morreu após ser atingido por uma BMW enquanto atravessava a Avenida Lúcio Costa, no Recreio dos Bandeirantes. O influenciador Vitor Vieira Belarmino, de 30 anos, suspeito de dirigir o veículo e fugir sem prestar socorro, está foragido.

"Uma semana sem você. Ainda não tenho denominação para nada. Sentimentos, pensamentos e ações, tudo está confuso. A única certeza que tenho: lutarei por justiça até o final, por você e para você", escreveu ela em sua publicação.





Em uma foto dos dois no casamento, Bruna falou sobre a confusão de sentimentos após o acidente: "Eu não consigo rezar, não consigo pensar, não consigo nada. Cada hora é uma informação diferente. Acordar com bombardeios de informações. Você todo cuidadoso tinha visto o carro".

Em seguida, ela agradece os registros da festa e diz que as fotos podem servir como um "consolo":

"Nossas lágrimas de emoção. Nosso olhar. Nosso amor. Nosso grude. E agora, meu amor, você é a minha estrelinha. Está com a sua mãe, nossa Almira, nos iluminando. E tenho certeza que ela já te recebeu de braços abertos. Te amo com toda a minha força", escreveu.

