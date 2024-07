A- A+

OROBÓ Polícia apreende quase 20 quilos de maconha no Agreste de Pernambuco Motorista fugiu em matagal. Dono foi identificado e disse que alugava veículo onde estava a droga

Policiais militar do 22º Batalhão apreenderam, na quarta-feira (3), quase 20 quilos de maconha na cidade de Orobó, no Agreste de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, agentes do batalhão faziam rondas na PE-60 quando localizaram um carro Siena na PE-90.

"O condutor vinha de Toritama com destino a Bom Jardim e, ao receber ordem de parada, efetuou um disparo de arma de fogo contra o efetivo e fugiu. Foi feito o acompanhamento até que o suspeito caiu em uma vala, em um loteamento à beira da estrada", explicou a corporação, por meio de nota.

Após cair na vala, o homem entrou numa mata, mas não foi alcançado. "Ao realizar uma revista no interior do carro, foram localizados 26 tabletes de maconha, que juntos pesam 19,940 kg do entorpecente", completou a PM.

A polícia ainda informou que o proprietário do veículo foi identificado e afirmou que o mesmo estava alugado, há quatro anos, pelo valor de R$ 500 por semana.

Todo o material apreendido foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Limoeiro, também no Agreste, assim como o dono do carro, para maiores esclarecimentos.

