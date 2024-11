Macron, Netanyahu e outros líderes parabenizam Trump por vitória

O presidente francês, Emmanuel Macron, felicitou nesta quarta-feira (6) o "presidente Donald Trump", afirmando que está disposto a trabalhar com o candidato à frente nas eleições americanas "com respeito e ambição".

"Com as suas convicções e com as minhas. Com respeito e ambição. Por mais paz e prosperidade", acrescentou o chefe de Estado francês na rede social X.

Benjamim Netanyahu, de Israel, felicita Trump por seu "retorno histórico à Casa Branca".



Presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, parabeniza Trump por sua 'impressionante vitória'.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, parabenizou, nesta quarta-feira (6), Donald Trump, por sua "vitória eleitoral histórica" nas eleições presidenciais dos Estados Unidos.

“Meus mais sinceros parabéns, meu amigo @realDonaldTrump, por sua vitória eleitoral histórica”, escreveu Modi no X.

"À medida que você dá continuidade aos sucessos do seu mandato anterior, espero renovar nossa colaboração", acrescentou.

