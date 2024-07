Maduro diz que líderes opositores "deveriam estar atrás das grades e nunca chegarão ao poder"

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que os líderes opositores que denunciam fraude nas eleições presidenciais de domingo "devem estar atrás das grades" e que eles "têm as mãos manchadas de sangue", após protestos nas ruas motivados pela sua reeleição.

A líder opositora María Corina Machado e seu candidato presidencial, Edmundo González Urrutia, afirmam que a oposição venceu o pleito por ampla margem (67%, contra 30% de Maduro) e denunciam uma escalada da repressão no país que já deixou desde segunda-feira pelo menos 11 mortos e dezenas de feridos, além de ao menos 1.062 detenções, segundo um balanço oficial.

O número de detenções, contudo, é bastante diferente do divulgado pela ONG de direitos humanos Foro Penal, que contabilizou até esta terça-feira ao menos 429 detidos.

"Essas pessoas têm de estar atrás das grades e tem de haver justiça ", afirmou o mandatário em uma entrevista coletiva com correspondentes estrangeiros. ", Eu diria, como chefe de Estado, que haja justiça.

Segundo o Conselho Nacional Eleitoral (CNE), de linha oficialista, o governante foi reeleito com 51% dos votos para um terceiro mandato de seis anos.

Nesta terça-feira, a opositora denunciou na rede social X "a escalada cruel e repressiva do regime" e afirmou que 16 pessoas morreram em protestos contra o governo nas últimas 48 horas. Mas Maduro respondeu acusando María Corina e González Urrutia:

"Senhor González Urrutia, dê as caras, saia do seu esconderijo. Não seja covarde, senhora Machado. Vocês têm as mãos manchadas de sangue ", declarou Maduro " Eles são o dano à Venezuela, não estão capacitados para ter o poder político, governar este país, e nunca chegarão ao poder político. Garanto a vocês, e sei o que digo, esses criminosos nunca chegarão".