Níger "Mais de 100 terroristas" mortos após ataque no Níger, diz exército Ataque foi resposta aos 20 militares mortos na semana passada pelos jihadistas

O Exército do Níger anunciou nesta quinta-feira (4) que matou "mais de 100 terroristas" em resposta a um ataque jihadista perto de Burkina Faso que deixou 20 militares mortos na semana passada.

"As operações terrestres e aéreas continuam para neutralizar o grupo terrorista responsável pelo ataque de Tassia", anunciou o Exército no seu último relatório de operações, acrescentando que "mais de 100 terroristas" morreram.

Em 25 de junho, "uma coalizão de grupos armados" matou 20 soldados e um civil na aldeia de Tassia, no departamento ocidental de Téra.

"Várias dezenas de terroristas" morreram em resposta a este ataque, disse o Exército nigerino, que alguns dias antes tinha matado um membro "influente" local do Estado Islâmico.

Desde então, outros jihadistas morreram em diversas operações militares no oeste do Níger.

O departamento de Téra está localizado na região de Tillabéri, na fronteira com o Mali e Burkina Faso e convertido em um refúgio para rebeldes ligados à Al-Qaeda e ao grupo Estado Islâmico.

O Níger, governado por líderes militares que tomaram o poder em um golpe de Estado em julho de 2023, também enfrenta violência no sudeste por parte do Boko Haram e do Estado Islâmico da África Ocidental (ISWAP).

