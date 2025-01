Mais de 3.000 voos cancelados ou atrasados por tempestade nos sul dos EUA

A- A+

Mais de 3.000 voos foram cancelados e milhares atrasaram na sexta-feira devido a uma tempestade de inverno no sul dos Estados Unidos, segundo companhias aéreas e o site de rastreamento de voos FlightAware.

As tripulações da Delta Airlines esperam retornar às operações normais neste sábado, disse a empresa em um comunicado.

“As condições climáticas de inverno piores que o esperado no Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, na Geórgia, fizeram com que todas as cinco pistas fossem fechadas por mais de duas horas na manhã de sexta-feira”, disse a companhia aérea.

A Delta cancelou cerca de 1.100 voos em sua rede na sexta-feira devido à “chuva congelante que caiu durante o dia e no início da tarde, causando desvios”.

Um dos aviões da Delta Airlines também teve que abortar a descolagem devido a um problema no motor, também no aeroporto de Atlanta. Mais de 200 passageiros e tripulantes do Boeing 757-300 com destino a Minneapolis foram evacuados por escorregadores de emergência, informou a imprensa americana. Uma investigação está em andamento.

Os aeroportos de Dallas Fort Worth, Texas, e Charlotte Douglas, Carolina do Norte, também foram afetados pelo mau tempo, com mais de 1.200 voos cancelados.

A tempestade dos Estados Unidos já foi atingida por um grande inverno no início desta semana, que afetou as regiões central e leste do país, causando a morte de pelo menos cinco pessoas e centenas de cancelamentos de voos.

