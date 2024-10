A- A+

EDUCAÇÃO Mais de 900 mil alunos fazem a 2ª fase da Olimpíada de Matemática neste sábado A Obmep premia aos alunos com medalhas de ouro, prata e bronze, conforme as suas colocações

Mais de 900 mil estudantes de todo o Brasil vão fazer a segunda fase da 19ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep), este sábado (19). A prova, além de estimular a educação, premia os alunos com medalhas de ouro, prata e bronze, conforme as suas colocações.

A olimpíada será realizada às 14h30 (horário de Brasília). Os locais de aplicação estão disponíveis no site da Obmep.

Promovida pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), a Obmep é realizada em duas fases. A primeira, em 4 de junho, classificou estudantes de escolas públicas e privadas inscritas na Olimpíada. Participaram da prova 18,5 milhões de alunos de todas as regiões do país.

A iniciativa alcançou, nesta edição, o recorde de 56.516 instituições participantes, e a incrível marca de 5.564 cidades - 99,9% dos municípios brasileiros.

Assim como no ano passado, a Obmep vai oferecer 8.450 medalhas nacionais. Desse total, 650 são de ouro, 1.950 de prata e 5.850 de bronze, além de 50 mil menções honrosas. A olimpíada vai distribuir também outras 20,5 mil medalhas estaduais.

Os alunos que conquistarem medalhas nacionais são convidados a participar do Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC) que propicia, por meio de encontros presenciais ou virtuais, contato com conteúdos mais profundos da Matemática, ampliando o conhecimento científico e preparando o aluno para um futuro desempenho profissional e acadêmico.

Estudantes de escolas públicas, além das aulas, recebem uma bolsa de incentivo de R$ 300 para participarem do programa.

— Esta é a fase decisiva da Obmpe 2024. É a chance de ganhar uma medalha que pode abrir as portas para a graduação dos sonhos — disse o diretor-geral do Impa, Marcelo Viana, em referência aos “vestibulares olímpicos”, que incluiu o IMPA Tech, o primeiro curso de graduação do instituto, que leva em consideração o desempenho na Olimpíada de Matemática.

Como é a prova da 2ª fase?

A prova da segunda fase é composta de seis questões discursivas. Os alunos terão três horas para completar a prova. A organização da Obmep recomenda que os estudantes cheguem com pelo menos 30 minutos de antecedência ao local de aplicação, apresentando um documento de identificação legível (carteira de identidade, certidão de nascimento ou carteira escolar).

A prova pode ser feita a lápis ou à caneta esferográfica azul ou preta. A divulgação dos premiados será em 20 de dezembro deste ano.

A competição científica é promovida com recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC), e podem participar estudantes do 6º ano do Fundamental ao 3º ano do Médio.

