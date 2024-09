A- A+

Aprendizado Maker Day Brasil é celebrado com evento gratuito que estimula a criatividade, neste sábado (14) Programação acontece na ABA Maple Bear, nos Aflitos, e é voltada para alunos e professores de escolas públicas

A escola de idiomas ABA Maple Bear, localizada no bairro dos Aflitos, Zona Norte do Recife, realiza neste sábado (14), a partir das 9h, o Makeathon ABA 2024, um evento que incentiva o aprendizado de colocar a "mão na massa".

Principal objetivo da Cultura Maker, o evento, que será gratuito, estimula a criatividade em estudantes, principalmente os que estão na educação básica.

A programação conta com um dia voltado para criação de soluções para o meio ambiente, mobilidade, moda, habitação, acessibilidade, música, culinária e educação, utilizando a metodologia Maker.

“O Makeathon ocorre em celebração ao Maker Day Brasil, e está sendo desenvolvido por centros binacionais ao redor do Brasil, em parceria com a Missão Diplomática dos EUA no Brasil, através da Embaixada e Consulados”, explica Ana Flávia Ferraz, coordenadora de Tecnologia Educacional da instituição.

O evento tem como tema "200 Anos: Construindo o Futuro Juntos" e é voltado para pessoas a partir de 11 anos e professores de escolas públicas parceiras.

Na ocasião, os participantes serão divididos em grupos, guiados por dois mentores e serão estimulados a pensar como o mundo estará daqui a 200 anos e criar protótipos de produtos de acordo com cada área abordada (meio ambiente, mobilidade, moda, habitação, acessibilidade, música, culinária e educação).

Em seguida, os grupos vão apresentar seus trabalhos e soluções. No final, todos receberão certificado.

“A metodologia Maker é uma das mais modernas de educação e, por meio dela, o aluno se torna protagonista do próprio aprendizado e é ensinado a utilizar os recursos disponíveis para seu desenvolvimento, conectando-se à sociedade. Além disso, as aulas estimulam o trabalho em grupo, a reflexão, o pensamento ágil e a empatia”, acrescenta Ana Flávia.

Para participar da programação, basta se inscrever pelo sympla.

Serviço:

Makeathon ABA 2024

Data: 14 de setembro, às 9h

Endereço: Avenida Rosa e Silva, 1510

Inscrições (para professores e escolas públicas parceiras): acesse aqui.



