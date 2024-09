A- A+

EVENTO Adiado o Guaiamum Treloso Rural, marcado para dia 21 deste mês; saiba como fazer com o ingresso Em nota, organização diz que faltaram patrocínios e parceiros

Marcado para acontecer neste próximo 21 de setembro, o Guaiamum Treloso Rural foi adiado. O adiamenteo foi anunciado em nota pela organização no perfil oficial da festa no Instagram, na noite desta quinta-feira (12)



Segundo o comunicado, a decisão foi tomada pela falta de patrocínio e parceiros. "Optamos pelo adiamento como forma de firmar nosso compromisso de entregar um evento à altura do nosso público", diz a nota.

E explica: "Tentamos até a data deste comunicado viabilizar parcerias e formas de acontecer, mas as dificuldades impostas pelo mercado nos frustaram. Por hora."

Em sua sétima edição, o Guaiamum Treloso Rural iria acontecer em Aldeia, em Camaragibe, Região Metropolitana do Recife.



Entre as atrações anunciadas, estavam Céu, Ana Frango Elétrico, Yago Opropio, Joyce Alane, Los Sebosos Postizos, Tagore e Ave Sangria.



O comunicado não informa uma data para a realização do evento, mas avisa que os ingressos adquiridos "estarão válidos para a nova data."

E informa que "aqueles que optarem pelo reembolso, todo o procedimento será feito exclusivamente pela plataforma Fever Up no prazo de 7 dias a partir deste comunicado."

Também informa o e-mail [email protected] para tirar dúvida.

A edição deste ano foi anunciada como retorno do evento, cuja a edição anterior ocorreu em 2022.

