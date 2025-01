Malala Yousafzai está "feliz" por voltar ao Paquistão para cumprir a educação de meninas; entenda

A- A+

A ativista paquistanesa e Nobel da Paz Malala Yousafzai disse no sábado se sentir "emocionada e feliz" de retornar ao seu país para participar de reunião sobre a educação das meninas, boicoteada pelo governo talibã do Afeganistão.

"Sinto-me realmente honrado, emocionado e feliz de retornar ao Paquistão", disse a AFP em Islamabad, onde se celebrou durante dois dias um encontro com representantes de quase meio centenário de países.

Malala Yousafzai, atacada em 2012 pelos talibãs paquistaneses em um ônibus escolar em uma zona remota do Paquistão, perto da fronteira com o Afeganistão, só voltou ao seu país em algumas ocasiões. Atualmente vive no Reino Unido.





Yousafzai se tornou uma porta-voz mundial do direito à educação das meninas e, em 2014, aos 17 anos, foi galardoado com o Prêmio Nobel da Paz.

O responsável pela educação das crianças reúne ministros e embaixadores de 44 países, bem como representantes da ONU e do Banco Mundial. O encontro confirmará "o compromisso da comunidade muçulmana em fazer com que as meninas sejam autônomas através da educação", indicou o governo em um comunicado.

“O mundo islâmico, incluindo o Paquistão, enfrenta o desafio de garantir o acesso equitativo das meninas à educação”, disse o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, ao abrir o cume.

“Denegar a educação das crianças equivale a negar-lhes sua voz e sua capacidade de elegir”, acrescentou.

Nos países de prefeitura muçulmana, décadas de milhões de crianças não foram para a escola. Afeganistão, perto do Paquistão, é o único país do mundo onde as meninas e as mulheres não têm direito a ir para a escola secundária ou para a universidade.

Essa privação faz parte de uma grande lista de proibições que foram excluídas das mulheres no espaço público do Afeganistão, que segundo a ONU constitui um autêntico "apartheid de gênero".

O ministro da Educação do Paquistão, Jalid Maqbul Siddiqui, disse à AFP que seu gabinete havia sido "convidado para o Afeganistão, mas nenhum representante do governo afegão estava na conferência".

Yousafzai, que recebeu disparos de talibãs paquistaneses em 2012 quando era uma colegiala, havia escrito nas redes sociais que dizia "por que os líderes devem pedir explicações aos talibãs por seus crimes contra as mulheres e meninas do Afeganistão".

