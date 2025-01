Malala Yousafzai, Prêmio Nobel da Paz, voltará ao Paquistão para cúpula sobre educação

A ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Malala Yousafzai, participará de uma cúpula sobre educação de meninas em seu país natal, o Paquistão, no domingo (12), mais de uma década depois de ter sido alvo de uma tentativa de assassinato pelo Talibã, disse ela nas redes sociais.

Em 2012, quando era adolescente, Malala Yousafzai sobreviveu a uma tentativa de assassinato pelo Talibã por sua campanha pelos direitos de educação das meninas. Em 2014, aos 17 anos de idade, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz.

Desde então, ela tem retornado ao Paquistão em raras ocasiões.

I am excited to join Muslim leaders from around the world for a critical conference on girls’ education. On Sunday, I will speak about protecting rights for all girls to go to school, and why leaders must hold the Taliban accountable for their crimes against Afghan women & girls. https://t.co/g2ymU4lTOw