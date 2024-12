Malásia vai retomar buscas por avião do voo MH370 desaparecido há 10 anos

A- A+

O governo da Malásia aprovou a retomada da busca pelo avião do voo MH370 da Malaysia Airlines, que desapareceu misteriosamente há dez anos, segundo declarou nesta sexta-feira o ministro dos Transportes, Anthony Loke. "A proposta de uma operação de busca apresentada pela Ocean Infinity [empresa de exploração dos Estados Unidos] é sólida e merece ser considerada", afirmou Loke aos jornalistas.

O ministro informou que, no dia 13 de dezembro, os ministros do governo malaio "concordaram, em princípio, em aceitar a proposta da Ocean Infinity", uma empresa com sede nos Estados Unidos e no Reino Unido, para realizar a busca "em uma nova área estimada em 15.000 km² no sul do Oceano Índico".







Em 8 de março de 2014, o avião, um Boeing 777 que decolou de Kuala Lumpur com destino a Pequim, transportando 239 pessoas a bordo, desapareceu misteriosamente.

Até agora, nenhum vestígio foi encontrado em uma área de 120.000 km² no sul do Oceano Índico, próxima à Austrália, na que foi a maior busca da história da aviação.

