Mulher de 79 anos amputa a perna após complicação de arranhão feito por gato

Um arranhão profundo feito por um gato fez com que Fran Oborski, de 79 anos, precisasse amputar sua perna. A vereadora de Kidderminster, na Inglaterra, alimentava o animal, nomeado Tom Jaffa, há 10 anos e acabou sendo pega de surpresa por uma reação atípica do felino.

Oborski tentou cuidar do ferimento sozinha até procurar um hospital. Contudo, a sugestão de uma enfermeira para que ela colocasse um curativo no local machucado acabou tornado as coisas piores. Sem que as duas soubessem, a mulher era alérgica aos curativos e também era diagnosticada com diabetes, um agravante.

Em pouco tempo o pequeno corte se tornou uma úlcera profunda, o que fez com que ela fosse encaminhada ao atendimento médico.

"O médico me disse que eu poderia fazer outro tratamento, mas seria doloroso e eu provavelmente ainda perderia minha perna em dois anos. Ele disse que me daria um tempo para pensar sobre isso. Depois de meia hora, liguei para ele de volta e disse que faria a amputação. Se eu ia perder, era melhor ir logo com isso", afirma em entrevista ao The Mirror.

Mas, ao relembrar sua história com o gato que ela alimentava, não culpa o animal pelo ocorrido.

"Não foi culpa de Jaffa, ele não me arranhou deliberadamente ou fez com que eu perdesse minha perna. Jaffa foi abandonado por uma família quando eles tiveram filhos, eles o jogaram para fora. Ele é um vira-lata há cerca de 10 ou 11 anos", explica.

Atualmente, ela continua sua vida com uma cadeira de rodas e planeja colocar uma prótese. Oborski aconselha outras pessoas diagnosticadas com diabetes sempre procurarem um médico quando se machucarem.

"Eu alertaria qualquer um com diabetes para não deixar cortes como esse. Tudo começou com o diabetes, se você tiver um arranhão profundo, você deve procurar ajuda médica imediatamente. Eu procurei muito tarde", aconselha.

