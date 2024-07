A- A+

VENEZUELA Manifestantes derrubam ao menos cinco estátuas de Chávez em protestos contra reeleição de Maduro Primeira queda ocorreu no estado de Fálcon, seguido por Guárico, Carabobo, Aragua e Miranda; mais de dez estruturas foram erguidas no país em homenagem ao líder chavista após sua morte, em 2013

Ao menos cinco estátuas em homenagens ao ex-presidente venezuelano Hugo Chávez foram derrubadas em meio aos protestos contrários à proclamação da vitória eleitoral de Nicolás Maduro pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), na segunda-feira.

O resultado tem sido contestado pela oposição e por boa parte da comunidade internacional.

A repressão às manifestações, que começaram ainda na manhã de segunda, provocou ao menos dois mortos — uma no estado de Yaracuy e outra em Zúlia, sendo uma jovem de 15 anos — e pelo menos 46 detenções arbitrárias, segundo o Foro Penal, citado pelo El País.

Além da peça localizada no estado de Falcón, a primeira a ser derrubada, também foram registradas quedas de estátuas no estado de Guárico, em Carabobo, no estado de Aragua e na cidade de Los Teques, no estado de Miranda, de acordo com o jornal venezuelano La Patilla.

Segundo o jornal local, desde a morte de Chávez em março de 2013, mais de dez estátuas foram erguidas em homenagem ao líder chavista em todo o país, além de algumas terem sido erguidas em países aliados, como Cuba e Bolívia.

Ambos os países parabenizaram Maduro pela reeleição.

Em Guárico, uma estátua de Chávez foi derrubada na cidade venezuelana de Calabozo.

Vídeos que circulam pela internet mostram um manifestante quebrando uma das "pernas" da estátua com o que parece ser uma marreta ou martelo, enquanto outro empurra a estrutura com uma barra.

A estátua cai inteira no chão, e a queda é recebida com gritos eufóricos, aplausos e comemoração.

Uma cena similar ocorreu no estado de Carabobo, na cidade de Mariara. Neste caso, uma estátua de Chávez sob um tablado nas cores da bandeira da Venezuela é puxada através de cabos por alguns manifestantes.

Ao cair, também inteira, dezenas de manifestantes se amontoam sobre a estrutura para pisá-la e chutá-la. A cena também é comemorada pela multidão.

Na Praça Bolívar-Chávez em La Guaira, na cidade de Las Tejerías, em Aragua, é possível ver alguns manifestantes sobre a base em que a estátua foi colocada, empurrando-a.

Um vídeo na internet mostra o momento que, depois de ter sido tombada, a estátua é arrastada pela rua por manifestantes através de uma corda, amarrada no pescoço da estátua. Eles também desferem alguns golpes na estrutura.

No conjunto urbano El Chorrito, na cidade de Los Teques, vídeos mostram pelo menos quatro manifestantes sacudindo a estátua antes de empurrá-la para fora do tablado em que estava elevada.

Na segunda-feira, a primeira estátua de Chávez a ser derrubada foi na avenida Shema Saher de Coro, no estado de Fálcon.

Pelo menos dez manifestantes subiram na pedra que sustentava a estátua e desferiram golpes de martelo em suas "pernas" para quebrá-la e então derrubá-la.

Mas, uma das cenas mais significativas que, embora ainda não tenha sido possível identificar o local, mostra dois homens em uma moto arrastando a "cabeça" decapitada de uma das estátuas de Chávez através de uma corda.

Maduro disse que os responsáveis pela queda das imagens foram identificados, segundo o jornal espanhol El País.

