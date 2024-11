A- A+

Consciência Negra 14ª Marcha da Capoeira traz valorização da cultura negra ao Centro do Recife O encontro desta quarta-feira (20), Dia da Consciência Negra, teve concentração no Marco Zero, área central da Capital pernambucana

Com o objetivo de promover a trajetória de luta contra o racismo e de defesa da cultura negra, a 14ª Marcha da Capoeira Zumbi de Palmares aconteceu nesta quarta-feira (20), Dia da Consciência Negra.

O evento, que conta com o apoio da Prefeitura do Recife, teve concentração no Marco Zero, área central da Capital pernambucana.

A organização da Marcha da Capoeira é realizada em conjunto pela Comissão de Capoeira Zumbi dos Palmares, os Mestres de Capoeira e a Rede de Povos e Comunidades Tradicionais.

Após a concentração, o grupo de mestres de capoeira e jovens que praticam a expressão cultural, passou pela avenida Marquês de Olinda, rua Madre de Deus, ponte Buarque de Macedo, avenida Martins de Barros, rua 1º de Março, avenida Dantas Barreto com encerramento solene no Pátio de São Pedro.

Mestre Peu, organizador da Marcha da Capoeira, ressaltou a primeira edição do ato com o feriado nacional do Dia da Consciência Negra.

"É muito importante para a gente trazer a capoeira para o centro do Recife. São 14 anos da marcha. Fomos um dos movimentos que reivindicaram o feriado no dia 20. Nós também lutamos para que exista a casa da capoeira para biografar a história de quem construiu o movimento."

Segundo Mestre Peu, a capoeira é a maior ferramenta de inclusão social para jovens, que estavam em maioria na caminhada pelas ruas do Centro do Recife.

"Nas nossas comunidades, existe uma faixa muito ampla de pessoas dos 8 aos 16 anos sendo recrutados para outros caminhos. A capoeira vem transformando essas pessoas. A gente vem trabalhando a inclusão com a capoeira e estamos ajudando em nossas comunidades para construir cidadania. Esse é o nosso papel e trabalho."

A Prefeitura do Recife faz o apoio da Marcha da Capoeira, que foi mais um evento do "Novembro Negro", em alusão ao mês da Consciência Negra. Em 2024, o tema dessa campanha é "Recife, cidade antirracista".

Karina Oliveira, gerente de Igualdade Social do Recife, que faz parte da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas, destacou as ações desenvolvidas.

"20 de novembro é um marco na nossa história. Falar do dia 20 é falar de Zumbi dos Palmares que significa resistência. Para a população negra da cidade fica essa relação de resistência que pode acontecer de diversas maneiras. A gestão vem trazendo essa resistência por meio de políticas públicas durante o mês", afirmou.

A programação em alusao ao Mês da Consciência Negra seguem até o dia 10 de dezembro. Para obter mais informações é possível acessar o perfil @gerir.recife no instagram.

