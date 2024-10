Masturbação desencadeia problema de saúde mental em dois terços dos homens, diz estudo

A- A+

Dois terços dos homens sentem "tristeza pós-sexo" após se masturbar, sugere um estudo da Nottingham Trent University, enquanto metade das mulheres também passa por isso.

O sexo casual é o gatilho mais comum para um curioso fenômeno psicológico conhecido como disforia pós-coito — quando surge uma série de emoções negativas após um ato sexual satisfatório, incluindo tristeza, ansiedade, agitação ou agressão.

Essa condição já foi estudada em casais em relacionamentos fixos, mas a pesquisa britânica buscou identificar se ela estava presente com mais ou menos intensidade após a masturbação e após o sexo casual. Foram ouvidas 156 pessoas, recrutadas online.

Os dados revelaram que mais de três quartos dos homens e 51% das mulheres que se masturbam relatam sentir disforia pós-coito.

No entanto, as mulheres relataram taxas muito mais altas (77%) da condição após sexo casual, enquanto entre os homens as taxas ficaram em 49%.

O estudo foi publicado no Journal of Sex & Marital Therapy. Para os pesquisadores, os resultados "provavelmente estavam ligados a sentimentos de culpa e vergonha".

"Se as atitudes de alguém em relação à masturbação puderem se tornar mais positivas, e os atos de masturbação forem mais normalizados na sociedade, isso pode reduzir a probabilidade de experimentar PCD (disforia pós-coito)", disse a principal autora do estudo, Darcie Raftery.

A pesquisa também descobriu que o sexo dentro de um relacionamento registrou as menores taxas de disforia pós-coito para homens e mulheres. Apenas uma em cada cinco e uma em cada 10 mulheres relataram sofrer nessas circunstâncias, respectivamente.

Veja também

PRÊMIO NOBEL Os vencedores do Prêmio Nobel de Medicina nos últimos dez anos