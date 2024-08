Menina de 11 anos atingida por coluna de concreto em São Lourenço é socorrida de helicóptero ao HR

A- A+

Uma criança de 11 anos foi atingida por uma coluna de concreto, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, e socorrida de helicóptero até a capital pernambucana, nessa segunda-feira (12).



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que realizou o resgate junto ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a equipe aeromédica foi acionada para realizar o transporte por volta das 16h20.



A vítima, uma menina, havia ficado ferida após ser "esmagada por uma coluna", informou a corporação. O socorro urgente foi enviado e, em poucos minutos, o helicóptero da PRF chegou ao local.

A aeronave pousou em um campo de futebol e a equipe conseguiu realizar o resgate da criança, que apresentava palidez, dor abdominal e sangramento.



Em cinco minutos, a criança foi transportada no helicóptero, que seguiu até o Campo do Derby, na área central do Recife. De lá, a menina foi levada na ambulância do Samu até o Hospital da Restauração, na mesma localidade.



A unidade de saúde informou que a paciente passou por exames e tem quadro de saúde estável.

