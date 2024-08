A- A+

Menino de 11 anos come por dois adultos e corre o risco de desnutrição severa; entenda o caso Oliver Goss teve parte do seu intestino delgado removido quando ainda era recém-nascido devido a uma condição rara

Um menino de 11 anos precisa se alimentar em uma quantidade que serviria por dois adultos, mas ainda sim corre o risco de estar em desnutrição severa.

Oliver Goss foi diagnosticado ainda na barriga da mãe com gastrosquise, uma má-formação congênita rara na parede do abdômen do bebê a qual permite a saída das vísceras e do intestino.

Logo após essa descoberta através de um exame, Oliver nasceu prematuramente e os médicos perceberam que parte do seu intestino delgado não funcionava mais. Desta forma, esta porção do órgão foi removida.

— As pessoas podem sobreviver sem parte do intestino grosso, mas o intestino delgado absorve nutrientes dos alimentos, por isso é crucial — afirma Nicole Goss, mãe do menino.

Sem este pedaço do sistema digestório ele agora sofre dificuldade para absorver os nutrientes dos alimentos. E para amenizar isso, Nicole garante que ele tenha a alimentação mais completa e nutritiva possível.

Como parte da sua rotina diária, ele come uma tigela grande de morangos, bananas, kiwis e sementes de chia, acompanhada de ovos mexidos ou mingau com mel.

Além disso, seus lanches da escola incluem bebidas com alto teor calórico, saquinhos de nozes e sementes, potes de frutas, palitos de cenoura, homus e biscoitos (sem laticínios e sem soja).

Na parte da noite, ele faz refeições as quais podem ser wraps de espinafre e ovo, frango ou peixe com batata-doce e vegetais, ou curry de lentilhas.

— Ele está prestes a entrar na puberdade, o que significa outro surto de crescimento para o qual seu corpo precisa encontrar energia — conta a mulher ao The Sun.

Contudo, mesmo com todo o cuidado, ele é pequeno para a idade. Outros efeitos que surgiram da falta do intestino delgado são visitas constantes ao hospital com úlcera estomacal, dores de cabeça e problemas digestivos.

— Como ele só tem uma pequena parte do intestino delgado, tudo o que Oliver come passa pelo seu sistema digestivo muito rápido. Estou em uma missão para encontrar os alimentos que permanecem no corpo dele por mais tempo — ressalta Nicole.

