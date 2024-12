A- A+

Com a chegada do Ano Novo, muitas pessoas recorrem a rituais e superstições para atrair sorte, prosperidade, amor e saúde.

Ervas, plantas e frutas ganham destaque, tanto em celebrações íntimas quanto em oferendas realizadas em praias e rios.

No Recife, o Mercado de São José, localizado no Centro da cidade, é um dos locais mais procurados durante o final do ano para a compra de ervas, flores e plantas usadas nos rituais religiosos e supersticiosos da virada do ano.

Entre os diversos galpões, um se destaca: o de Iza, conhecida também como Galega das Ervas.

Entre a lotação de clientes que chegam na manhã do dia 31, ela explica que os pedidos mais comuns são buquês de flores para oferendas e ervas para banhos.

Claudionor Antônio com buquê de flores para Iemanjá. Foto: Arthur Mota / Folha de Pernambuco

Claudionor Antônio foi um dos que esperou na fila pelo buquê que pretende jogar ao mar em oferenda a Iemanjá, matriarca espiritual das águas de acordo com as crenças que envolvem religiões de matriz africana.

Peço sempre por paz, saúde, prosperidade, caminhos abertos e muita luz. É uma tradição que costumo fazer todo ano, explica.

Galega também reconhece a importância desta época do ano para os negócios.

Não parei desde o começo da semana, muita gente tem me procurado e, nesse ano, acredito que o movimento tenha aumentado. Com o ritmo das vendas, espero conseguir folgar até o dia 2 de janeiro", conta, feliz.

Galega das ervas. Foto: Arthur Mota / Folha de Pernambuco

Abaixo, veja algumas superstições e rituais que podem ser feitos durante a passagem de ano na esperança de receber boas energias e caminhos abertos em 2025.

Ervas e Plantas para Purificação e Proteção

Ervas como alecrim, arruda e manjericão são amplamente utilizadas em rituais de Ano Novo. Elas são queimadas como defumadores ou usadas em banhos energéticos.

Alecrim: associado à proteção e purificação, acredita-se que ajuda a eliminar energias negativas e atrair bons pensamentos.

Arruda: conhecida como uma planta protetora, é usada para afastar o mau-olhado e atrair boas vibrações.

Manjericão: símbolo de prosperidade, essa erva é utilizada em banhos para atrair sucesso e abundância.

Frutas Simbólicas na Ceia de Ano Novo

A tradição de incluir frutas na mesa de Ano Novo é rica em simbolismo.

Algumas frutas são escolhidas por sua associação com a abundância, fertilidade e boa sorte:

Romã: suas sementes representam fartura e são guardadas na carteira para atrair dinheiro.

Uvas: cada pessoa come 12 uvas, uma para cada mês do ano, fazendo um pedido ao saboreá-las.

Lentilha: apesar de ser uma leguminosa, a lentilha também é indispensável para atrair riqueza, por ser vista como símbolo de prosperidade.

Romã é uma das frutas procuradas durante o ano novo. Foto: Arthur Mota / Folha de Pernambuco

Oferendas às Entidades e ao Mar

Em muitas partes do Brasil, especialmente no litoral, as oferendas no Ano Novo são um ponto alto das celebrações.

Elas são feitas em honra a entidades como Iemanjá, conhecida como a Rainha do Mar nas religiões de matriz africana.

Flores Brancas: geralmente jogadas no mar como símbolo de paz e renovação.

Velas e Perfumes: deixados em pequenos barcos ou nas areias das praias como oferenda às entidades.

Comidas e Frutas: coco, arroz e mel são comuns em oferendas, representando abundância e agradecimento.

Como Fazer os Rituais para o Ano Novo

Realizar esses rituais é simples e pode ser adaptado às crenças de cada pessoa.

Para os banhos de ervas, ferva as folhas escolhidas (como alecrim, arruda ou manjericão) em água, deixe esfriar e derrame o líquido do pescoço para baixo, mentalizando seus desejos para o próximo ano.

Para atrair prosperidade com frutas, coma as uvas ou sementes de romã à meia-noite e guarde algumas sementes na carteira.

Caso queira fazer uma oferenda, escolha flores e itens simbólicos como perfumes ou alimentos, monte um pequeno altar na praia ou em casa, e faça seu pedido com respeito e gratidão.

Ao realizar qualquer ritual, a intenção positiva é o elemento mais importante.

