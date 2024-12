A- A+

TRADIÇÃO Romã, lentilha: os 4 alimentos do Ano Novo que simbolizam sorte e prosperidade (e veja as simpatias) Entenda o que está por trás da superstição com algumas frutas e grãos nesta época do ano

Nas celebrações da virada, é comum que as pessoas realizem simpatias para atrair sorte para o ano que se inicia. Muitas dessas tradições estão acompanhadas de alimentos típicos, como romãs, castanhas, lentilhas e uvas.



Embora a capacidade deles de trazer sorte não possa ser comprovada, é inegável que cada um oferece benefícios nutricionais valiosos.

E você, realiza alguma simpatia com esses alimentos? Confira abaixo uma lista de comidas que simbolizam sorte e prosperidade no Ano Novo, acompanhada de seus benefícios nutricionais.

Romã

Símbolo de fertilidade para várias religiões da antiguidade, a romã é rica em vitaminas, minerais e fibras, e ajuda a controlar o colesterol ruim (LDL). A fruta veio da Ásia, na região que fica entre o Irã e o Noroeste da Índia, sendo consumida pelos humanos há pelo menos seis mil anos.

Foto: Freepik

A simpatia de Ano Novo mais famosa com a romã envolve a prática de comer sete sementes da fruta, uma para cada desejo que se quer realizar no ano que se inicia.



Na virada do ano, a pessoa deve segurar a romã, abrir a fruta e, com ela em mãos, comer as sementes uma a uma, mentalizando um desejo para cada semente. Após comer as sete sementes, a pessoa pode guardar a casca da romã em sua carteira ou bolsa durante o ano, acreditando que isso atrairá boa sorte e prosperidade.

Lentilha

Da família do grão-de-bico, dos feijões e da ervilha, a lentilha é rica em proteínas, vitaminas, minerais (cálcio e ferro) e em fibras. Acredita-se que os grãos, por seu formato que lembra moedas, simbolizam prosperidade e fartura. A tradição diz que ao comer as lentilhas, a pessoa está atraindo riqueza e abundância para o novo ano.

A simpatia de Ano Novo mais popular com a leguminosa envolve comer uma colher de sopa do grão logo após a meia-noite. Algumas variações dessa simpatia incluem colocar uma colher de lentilhas sob o prato ou até mesmo carregá-las na carteira, para garantir que a boa sorte e a prosperidade se mantenham durante o ano.

Castanhas, nozes e avelãs

Grãos ricos em cálcio, vitamina E, vitaminas do Complexo B, as castanhas, nozes e avelãs contribuem para a prevenção de diversas doenças, como a hipertensão e a osteoporose. Acredita-se que, por seu formato arredondado, simbolizam a continuidade e a fartura, trazendo prosperidade e riqueza.

Foto: Freepik

A simpatia com castanhas, tradicionalmente realizada na virada do Ano Novo, envolve comer sete castanhas, uma a cada desejo ou meta para o ano que se inicia. Algumas pessoas também as colocam sob o travesseiro ou as guardam na carteira, para atrair boas energias e garantir um ano próspero. O número sete, que é considerado sagrado e de sorte, é comumente utilizado, seja ao comer as castanhas ou ao fazer os pedidos.

Medos, comparações e expectativas: entenda por que algumas pessoas não gostam de comemorar aniversários

Uva

Além de conter antioxidantes e nutrientes importantes para o organismo, o consumo da uva também é benéfico para o coração, pois controla o açúcar no sangue. A simpatia com a fruta é uma das mais tradicionais na virada do Ano Novo. Consiste em comer 12 uvas, uma para cada mês do ano, fazendo um pedido para cada uma delas.



Foto: Freepik

A crença é que, ao realizar esse ritual, a pessoa atrairá boas energias e sorte para o ano seguinte, com cada uva representando prosperidade, felicidade e saúde. Além disso, muitas pessoas guardam uma uva na carteira ou em um pote para continuar atraindo boas vibrações ao longo do ano.



A cor das uvas também pode ser escolhida segundo os desejos: uvas verdes para saúde e uvas roxas, para prosperidade.

